نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة قطع الانترنت عن المتطفلين وتقليل الاستهلاك بدون برامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة قطع الانترنت عن المتطفلين ومعرفة الأجهزة المتصلة وتقليل الاستهلاك بدون برامج، أحياناُ نتعرض إلى سرقة الإنترنت المنزلي الخاص بنا من الراوتر والذي يتسبب بشكل مباشر في ضعف الإنترنت لكثرة المستخدمين، لذا نبحث عن طريقة توقف سرقة الإنترنت، لذا نتناول اليوم طريقة قطع الانترنت عن المتصلين معك على الراوتر ومعرفة عدد الأشخاص المتصلين على الراوتر و نوع أجهزتهم وذلك بدون الحاجة إلى تحميل برامج.

قطع الانترنت عن المتصلين بالشبكة بدون برامج

كل ما عليك هو التوجه إلى متصفح إنترنت قوقل قروم مثلا ثم كتابة ID الراوتر الخاص بك في قائمة البحث، في أغلب الأحيان نجد أن ID الراوتر هو 192.168.0.1 أو 192.168.1.1، حيث يظهر إسم المستخدم و كلمة المرور يتم كتابة admin في خانة إسم المستخدم وكذلك في خانة كلمة المرور، حيث يتم فتح إعدادات الراوتر ولكي تتمكن من قطع إستهلاك الانترنت عن المتصلين بالشبكة، يتم النقر على زر Wireless من بين الخيارات الظاهرة في يسار الشاشة.

معرفة الأجهزة المتصلة بالراوتر

ثم تظهر خيارات عدة يتم إختيار الخيار الأخير Wireless Statistics، حيث يظهر عدد الأشخاص التي تتصل بإنترنت الراوتر الخاص بك، يتم النقر على DHCP ثم إختيار DHCP Client List من بين الخيارات الظاهرة، حيث تظهر على الفور أنواع الأجهزة المتصلة وأسمائها وبهذه الطريقة تمكنت من معرفة الأشخاص التي تتصل ب الراوتر بدون برامج وتقوم بسرقة الإنترنت، عليك معرفة أسماء الأجهزة الخاصة بك التي تريد استمرار اتصالها بالإنترنت والأجهزة التي تريد حظرها من الاتصال بالراوتر.

توقف إتصال الشبكة بسارقي الإنترنت 2022

كل ما عليك هو معرفة MAC Address الخاص بالجهاز التي تريد حظره من الراوتر، ثم التوجه إلى Wireless مجدداً ثم إختيار Wireless MAC Filtering ثم يتم تفعيل خيار Enable وليس Disable حيث يتم فصل الراوتر ثم إعادة تشغيله بشكل تلقائي، حيث أن هذه الكيفية تمكنك من تسريع الإنترنت وفي خانة Filtering Rules يتم تفعيل خيار Deny الخيار الأول و ليس خيار Allow، ثم يتم النقر على زر Add New وفي أيقونة MAC Address يتم كتابة العنوان الذي تم نسخه لكي تتمكن من قطع اتصال الانترنت عن هذا الجهاز.

بعد كتابة MAC Address يتم النقر على زر الحفظ وبالتالي يتم فصل الراوتر وإعادة تشغيله مرة أخرى ونجد في قائمة Wireless MAC Filtering أن هذا الجهاز ضمن قائمة الأجهزة المحظورة من الإتصال بالإنترنت، يمكنك التوجه إلى قائمة الأجهزة النشطة وسوف تجد إختفاء هذا الجهاز من بينهم، وقطع الانترنت عن المتصلين بالشبكة سارقي الإنترنت والمتطفلين بدون الحاجة إلى تنزيل برامج.