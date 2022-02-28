هواوي تطلق مفهوم الجهاز الفائق لتقديم تجربة المكتب الذكي بكافة أجهزتها عالميًا



القاهرة، 28 فبراير 2022، قامت شركة هواوي بتنظيم مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في معرض MWC في برشلونة، وذلك للإعلان عن الإطلاق العالمي لمفهوم الجهاز الفائق - Super Device من أجل تقديم تجربة المكتب الذكي وتعزيز الاتصال والتعاون بين مختلف أجهزة هواوي وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتوفير حياة سلسة ومتصلة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كواحدة من السيناريوهات الرئيسية لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي – Huawei Seamless AI Life، تجلب هواوي رؤية الإبداع بلا حدود والتواصل السلس إلى المكتب الذكي، بهدف تمكين تجربة حياة عمل فعالة رقميًا من خلال التآزر بين قدرات هواوي الأساسية: التعاون عبر الأجهزة والنظام البيئي المدمج. يتيح التعاون عبر الأجهزة للمستخدمين توصيل أجهزة متعددة معًا في تجربة فريدة، بينما يعمل تكامل النظام البيئي على سد الفجوة بين نظام التشغيل Windows والأنظمة الأساسية المحمولة، مما يحفز الإبداع ويحسن كفاءة الاتصال.

بفضل واجهة الجهاز الفائق - Super Device في لوحة التحكم، يتم إنشاء الاتصال بين أجهزة الحواسب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والشاشات والتلفاز الذكي عن طريق السحب والإفلات البسيط. يبدأ اقتران الجهاز الفائق بمجرد النقر على أيقونة لوحة التحكم في الزاوية اليمنى السفلية للحاسب وسحب أيقونات الأجهزة القريبة نحو أيقونة الحاسب.

هذا ونظرًا لأن المستهلكين يمتلكون المزيد من الأجهزة الذكية، غالبًا ما يجد المستخدمون أنفسهم يتلاعبون بنظم بيئية مختلفة ومجزأة: أجهزة حواسب محمولة للعمل، وهواتف ذكية للترفيه. مع عدم وجود جهاز واحد يدعم بشكل كامل جميع احتياجات المستخدم اليومية، أصبحت قدرة الأجهزة على الاستفادة من نقاط القوة لدى بعضها البعض وإنشاء تجربة موحدة واحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى. هذا مهم بشكل خاص مع الطلب المتزايد للحفاظ على الإنتاجية أثناء تنقل المستهلكين.

ويأتي تكامل النظام البيئي كقدرة أساسية أخرى للمكتب الذكي مع تفوق تطبيقات الأجهزة المحمولة في احتياجات استهلاك المحتوى، حيث يوفر محرك تطبيقات هواوي للجوال - Huawei Mobile App Engine إمكانية الوصول إلى مييزات منصة AppGallery من الإنتاجية الشائعة وتطبيقات الترفيه لأجهزة حواسب هواوي المحمولة.

ويتوفر الجهاز الفائق على أجهزة الحواسب الشخصية من هواوي عبر واجهة السحب للاتصال السهلة للجهاز الفائق - Super Device في مركز التحكم، مما يتيح الوصول السريع إلى صور وملفات هاتفك، فضلاً عن اتصال سريع ومناسب بالشاشة الذكية للعروض التقديمية. يتيح ذلك سير عمل مركّزًا وفعالًا للمستخدم الذي يمكنه الآن معالجة المهام بسهولة عبر الأجهزة.

من خلال ميزة Pop-Up Pairing، يمكن لحاسب هواوي الشخصي أيضًا الاتصال بسرعة وسهولة بسماعات الأذن اللاسلكية ومكبرات الصوت وماوس مدعم بتقنية الـ Bluetooth ولوحة المفاتيح من هواوي، بالإضافة إلى الطابعة، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المكتب الذكي بشكل شامل.

بمجرد الاتصال، سيكون الهاتف الذكي متاحًا كمحرك أقراص خارجي في جهاز الحاسب. يتيح ذلك للمستخدمين الوصول إلى ملفات الهواتف الذكية كما لو كانوا مع أي جهاز تخزين خارجي آخر، باستخدام واجهة مستخدم نظام ملفات الحاسب الشخصي المألوفون بها.

باعتباره جهازًا فائقًا، سيتم أيضًا عرض واجهة الهاتف الذكي على شاشة الحاسب الشخصي، وباستخدام ميزة Multi-Screen Collaboration، يمكن فتح ما يصل إلى ثلاث تطبيقات للهاتف المحمول مباشرة على جهاز الحاسب للقيام بمهام متعددة. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول بسهولة إلى المواد المحفوظة على هواتفهم عبر أجهزة الحواسب الخاصة بهم من خلال السحب والإفلات. قم بتحرير ملفات الهاتف الذكي باستخدام حاسب HUAWEI MateBook المحمول، حيث يتم حفظ جميع التغييرات تلقائيًا على الهاتف، وتكون جاهزة للمشاركة.

ويتم التعرف على الجهاز اللوحي كمحرك أقراص خارجي في جهاز الحاسب، مما يسمح بنقل الملفات وإدارتها بسهولة بين الأجهزة عبر السحب والإفلات أو النسخ واللصق. وتدعم ميزة الجهاز الفائق بين الحاسب المحمول + الجهاز اللوحي ثلاثة أوضاع اتصال، يلبي كل منها حالات استخدام مميزة.

أما فيما يخص وضع المرآه، يمكنك نسخ شاشة الحاسب على شاشة الجهاز اللوحي لينعكس أي محتوى مكتوب أو مرسوم باستخدام قلم M-Pencil على جهاز HUAWEI MatePad اللوحي في الوقت الفعلي على الحاسب - وهي ميزة قوية تساعد المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من برامج التصميم الاحترافية. وفي وضع التوسيع، تمتد شاشة الحاسب إلى الجهاز اللوحي، حيث تعرض كل شاشة محتوى مختلفًا. يحول هذا الوضع الجهاز اللوحي إلى شاشة خارجية للحاسب المحمول، مما يحسن الإنتاجية مع مزيد من مساحة الشاشة. وفي وضع التعاون، يمكن إدارة ملفات الجهاز اللوحي مباشرة من جهاز الحاسب المحمول.

كما يمكن للمستخدمين التمتع بالمرونة في توصيل جهاز حاسب محمول من هواوي بشاشة HUAWEI MateView، للاستمتاع بشاشة عرض أكبر وتقديم رؤية أفضل برقة 4K.

وينقل الجهاز الفائق - Super Device المستخدمين إلى المستوى التالي من الخبرة التكنولوجية والإنتاجية والمتعة كجزء من دفع هواوي لتحقيق حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي. سوف يمتد دعم وظائف الجهاز الفائق - Super Device إلى الطرز السابقة من أجهزة الحواسب الشخصية من هواوي، طالما قام المستخدمون بترقية Huawei PC Manager إلى أحدث إصدار. في المستقبل القريب، تخطط هواوي لمواصلة إضافة دعم لمزيد من الأجهزة، حتى تتمكن من تحسين تجارب المستخدم باستمرار، سواء في العمل أو اللعب.