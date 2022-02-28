نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز مستويات عالية في لعبة ببجي موبايل مستويات LEVELS ببجي موبايل PUBG MOBILE وترتيبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستويات ببجي موبايل هي الهدف الرئيسي من لعبة ببجي حيث يتحرك كل لاعب داخل اللعبة من أجل الصعود إلى المستوى الأعلى، أو الحصول على مهمة أخرى، ويكون ذلك من خلال بقائه في اللعبة والفوز وقتل عدد كبير من المتواجدين معه في اللعبة، ولكن هناك من لا يعرف المستويات المتلاحقة في لعبة ببجي، ونحن هنا سوف نوضحها حتى يتمكن كل لاعب من معرفة مكانه من اللعبة.

مستويات LEVELS لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE

مستويات LEVELS لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE، تستلزم منك القيام بمهام بشكل يومي أو أسبوعي، ويمكنك أن ترقى لمستوى أعلى عند اكتمال المهمة بكل احترافية.

ولا تقتصر لعبة ببجي على قتل أكبر عدد ممكن من الأعداء فقط، لكن يحب أن يقوم اللاعب بجمع النقاط، وان يعمل على إتمام المهام المطلوبة منه، وذلك هو ما يمكن اللاعب من رفع مستواه داخل اللعبة.

إنجاز مستويات عالية في لعبة ببجي موبايل

يتوافر في لعبة ببجي عدد كبير من المستويات، حيث أنه يوجد في اللعبة من المستوى الأول LEVEL 1 إلى المستوى LEVEL 100.

وتكون اللعبة عبارة عن مستويات حيث يتم إعطاء مهام لا بد من إتمامها في كل مرحلة، أما بالنسبة لمستويات الترقية فهي تتوقف على اجتياز اللاعب خمس مستويات LEVELS 5.

وهذه المستويات هي ( البرونز BRONZE والسيلفر SILVER والجولد GOLD والبلاتينيوم PLATINUM والدايموند DIAMOND و كراون CROWN).

وبهذا يمكن للاعب الصعود في مستويات اللعبة حتى يصل إلى مكانة المحترفين، كما أن يمكنك أن تصل إلى مستويات أعلى في هذه اللعبة، من خلال الحصول على شدات ببجي سواء بشرائها أو من خلال الحصول عليها بشكل مجاني.