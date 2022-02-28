خطوات شحن شدات ببجي 2022 pubg mobile احصل على 5000 شدة عن طريق ال UC

أفضل طرق لشحن شدات ببجي 2022، (PUBG Unknown Currency (UC أو كما يسميها اللاعبون “شحن شدات ببجي”، وهي قيمة كبيرة للعبة ببجي وتستخدم هذه العملة لشراء جميع العناصر المميزة في اللعبة، مثل الملابس والسكاكين وما إلى ذلك ويمكنك استخدامها لفتح Royal Pass، مما يميز اللاعبين عن غيرهم ويمنحهم المزيد من الجوائز كلما تقدموا في مستوى اللعبة مما يدفع بعض اللاعبين لإعطاء تفوق غير مسبوق على الآخرين ويحسن فرصهم في الفوز في المعارك أكثر مما يتقدمون، لذلك تابعوا معنا خلال السطور القادمة لمعرفة أفضل طرق لشحن شدات ببجي 2022.

شحن ببجي عن طريق مصاري وفوري وأمان في 3 دقائق اشحن 2000 شدة

طرق لشحن شدات ببجي 2022

هي الطريقة الأفضل والأسهل لشحن شدات ببجي وهي شراء بطاقة ببجي وتحميلها على حسابك داخل اللعبة، وأفضل مكان سوف تجد فيه شدات PUBG بأفضل سعر في المملكة العربية السعودية هو موقع بطاقتي التي تختص ببيع جميع بطاقات اللعبة بأفضل سعر في المملكة العربية السعودية:

قم بشراء البطاقة من خلال موقع My Cards.

بمجرد شراء البطاقة، ستتلقى رمز التفعيل في ثوانٍ على بريدك الإلكتروني.

بعد الحصول على كود البطاقة اذهب الى موقع Pubg الرسمي.

اكتب اسم الID الخاص بك في اللعبة التي تريد شحن العملات إليها.

ثم أدخل رمز البطاقة الذي تلقيته عبر البريد الإلكتروني، وأخيراً أدخل الأحرف والأرقام التي تراها في الصورة، وانقر فوق كلمة Redeem.

طريقة شراء شدات ببجي برصيد آيتونز

هذه الطريقة مخصصة لمالكي iPhone و iPad فقط، إذا لم يكن لديك جهاز بنظام iOS، فلا داعي لاتباع هذه الطريقة: