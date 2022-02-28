نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذفه فوراً.. تحذيرات عاجلة لمستخدمي هواتف أندرويد من تطبيق خبيث يستهدف الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة حذر خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف أندرويد خلال الفترة الأخيرة من تطبيق شديد الخطورة متاح على متجر جوجل بلاي، حيث أكد الخبراء أن التطبيق محمل ببرامج ضارة للغاية تتسبب في كارثة تهدد البيانات البنكية والشخصية الموجودة على الهواتف، حيث أن تلك البرامج الضارة مصممة من اجل سرقة الحسابات البنكية للضحايا من خلال اختراق هواتفهم والتعرف على تفاصيل الحسابات الخاصة بهم.

تحذيرات لمستخدمي هواتف أندرويد

ومن جانبه أشارت الصحيفة البريطانية ” أكسبريس” أن خبراء الأمن قد طالبوا مستخدمي هواتف أندرويد بضرورة إعادة التحقق من هواتفهم خلال الفترة الحالية، حيث يجب التحقق من عدم تحميل البرامج الضارة من متجر جوجل بلاي والتي يُطلق عليها “Xenomorph”، وتم التأكيد على جميع المستخدمين بضرورة حذف البرنامج فوراً والتأكد من البيانات الخاصة بالهاتف مع ضرورة تغير الأرقام السرية في حال إجراء أي عملية بنكية خلال الفترة الماضية حرصاً على الخصوصية وعدم اختراق الهاتف.

تم توجيه التحذيرات العاجلة للملايين من مستخدمي هواتف أندرويد بجميع دول العالم، حيث تم تنزيل البرنامج عن طريق الخطأ على آلاف الأجهزة، وأنه قد تم تصميم الفيروس الذي يُطلق عليه Alien وهو اسم الكائن الفضائي في سلسلة الأفلام الشهيرة، وذلك من اجل سرقة البيانات والحسابات المصرفية للمستخدمين الضحايا عبر الإنترنت.

أشار الخبراء أن سلسلة البرامج الضارة السابق ذكرها متصلة بمجموعة برامج أخرى من برامج طروادة الخبيثة التي تستهدف سرقة الحسابات البنكية، حيث أنه تم تصميمها خصيصاً من أجل إصابة الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، وفقاً لـThreatFabric، حيث تستهدف تلك البرامج الضارة التي تم أكتشافها خلال شهر فبراير الجاري تطبيقات البنوك الكبرى مثل Santander، وPayPal وتطبيقات تبادل العملات المشفرة على نظام التشغيل أندرويد، وكانت الشركة قد أزالت شركة جوجل تطبيق Fast Cleaner، وتوالت التحذيرات أيضاً خلال الفترة القليلة الماضية من تطبيق خطير يستهدف الأطفال، حيث حذر منه بعض المعلمين.

ورصد الخبراء برمجة Xenomorph الخبيثة لأول مرة على النظام في تطبيق تحت مسمى Fast Cleaner، وهو من التطبيقات المتاحة للتنزيل على متجر جوجل بلاي الخاص بهواتف أندرويد، وأنه تم تحميل أكثر من 50 ألف عملية تحميل، حيث انه يدعي أنه يُساعد في تحسين أداء جهاز أندرويد، وذلك من خلال إزالة الفوضي من يُساعد في تسريع الهاتف.