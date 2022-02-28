نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo find x5 lite هاتف جديد من أوبو | مواصفات وسعر الهاتف في المقال التالي
عمر شويل - جدة Oppo find x5 lite هاتف جديد من أوبو | مواصفات وسعر الهاتف - ثقفني
Oppo Find x5 lite ثالث هواتف شركة أوبو لهذا العام 2022 من ضمن سلسلة Find x5. حيث مؤخراً أطلقت الشركة أحدث سلاسل هواتفها وشملت ثلاثة هواتف رائدة وهم : Oppo find x5 النسخة العادية ، Oppo find x5 pro النسخة الأعلي من بين الهواتف ، بالإضافة إلي نسخة Oppo find x5 lite والتي تأتي مع بعض التنازلات مقابل تخفيض سعر الهاتف.
مواصفات هاتف Oppo find x5 lite :
- أولاً يقدر وزن الهاتف بحوالي 173 جراماً.
- كما يأتي الهاتف مع خامات من البلاستيك Poly Carbonite في كل من ظهر الهاتف والإطار حول الجسم.
- يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.
- كذلك يتوفر بالهاتف مدخل إضافي لكارت الميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين.
- شاشة الهاتف من نوع AMOLED وبحجم 6.43 إنش ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.
- تدعم الشاشة أيضاً معدل سطوع عالي يصل إلي حوالي 800 شمعة ، مما يوفر محتوي أكثر وضوحاً حتي في الإضاءة العالية.
- تدعم كذلك خاصية HDR10+ ، مع أبعاد العرض 20:9 مما يوفر تجربة أفضل في مشاهدة الأفلام والفيديوهات.
- كذلك تعمل الشاشة بمعدل تحديث 90 هيرتز ، يعطي للشاشة سلاسة وسهولة أكثر في التنقل والحركة.
- أيضاً الشاشة تحتل من جسم الهاتف مساحة 90.8% ، مع وجود ثقب صغير أعلي يسار الشاشة للكاميرا الأمامية.
- وبالنسبة لحماية الشاشة فتوجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.
- يعمل الهاتف مع نظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة المستخدم الخاصة من أوبو ColorOS 12.
- أما عن الأداء فيأتي الهاتف مع معالج من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 900 5G ، والذي يأتي مع دقة تصنيع 6 نانو متر.
- كما أن المعالج ثماني النواة يحتوي علي نواتي Cortex-A78 تعملان بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.
- الستة أنوية الأخري تأتي من نوع Cortex-A55 ، تعمل كل واحدة منهم بتردد 2.0 جيجا هيرتز.
- كذلك يوجد بالهاتف أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G68 MC4.
- كما يتوفر الهاتف في نسخة واحدة فقط من مساحة التخزين وتأتي كالتالي : 256 جيجا مع 8 جيجا رام.
- وذاكرة التخزين تاني من النوع السريع UFS إصدار 2.2.
كاميرا هاتف Oppo find x5 lite :
- الهاتف يأتي مع كاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـPanorama وتصوير الفيديوهات بجودة FHD بمعدلي التقاط 30/120 إطار لكل ثانية.
- كما يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 ، تتوفر مع دعم لخاصية الـPDAF.
- الكاميرا الثانية للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.3 ، بالإضافة إلي زاوية تصوير واسعة 119°.
- أما عن الكاميرا الأخيرة فتأتي للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4.
- تدعم الكاميرات خاصية HDR وتصوير Panorama ، مع وجود فلاش من نوع ليد.
- تتميز الكاميرات بتصوير فيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار.
- كذلك يدعم الهاتف المثبت الإلكتروني Gyro-EIS أثناء تصوير الفيديوهات.
مواصفات أخري للهاتف :
- سماعات الهاتف تأتي من نوع Mono speakers وليست ستيريو.
- لكن يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.
- يدعم الهاتف خاصية NFC.
- ولا يدعم شبكات الراديو FM.
- كما توجد بصمة الهاتف أسفل الشاشة وتأتي من نوع Optical ، مع دعم فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.
- يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، التقارب ، الجيروسكوب ، وأيضاً التسارع.
- كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 31 دقيقة فقط.
- مدخل الشحن أيضاً يأتي من النوع السريع Type C 2.0 ، يتوفر أيضاً بدعم خاصية On-The-Go أو الـOTG.
- يتوفر الهاتف في لونين فقط وهما : الأسود والأزرق.
سعر هاتف Oppo find x5 lite :
- 480 يورو أو 535$ للنسخة الوحيدة المتوفرة من الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، ما يساوي 8400 جنية مصري.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ