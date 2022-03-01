نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات الخميس 3 مارس ايكون مومنت بيس 2021 وشحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا 2000 كوينز في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايكون مومنت بيس 2021 ، انطلقت منذ أمس توقعات خبراء اللعبة حول العالم. عن تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل الأسبوعي. والذي ينطلق أسبوعيا بكجات جديدة من فرق نجوم العالم وصدور أساطير اللعبة في أيقونات للحصول عليها. وكما توقعنا الأسبوع السابق عن تسريبات يوم 24 فبراير عن أيكون مومنت ريال مدريد ويوفنتوس وبالفعل حدث ذلك. اليوم سوف نستعرض لكم أهم أحداث الأسبوع من بكجات ICONIC MOMENT PES 2021. كما سنعرض كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا بدون البحث كثيرا على مواقع الألعاب وذلك لسهولة الحصول على أساطير اللعبة بسهولة بعدد من الكوينز. وذلك من خلال الفقرات التالية عبر موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

ايكون مومنت بيس 2021 الخميس 3 مارس المقبل

هناك أيقونتين ICONIC MOMENT PES 2021 واحدة رئيسية يتم الدفع فيها كل مرة 100 كوينز وأخرى يتم الحصول على ايكونيك مومنت بيس 2021 مجانا بحد أقصى مرتين. ثم يتم إطلاقها مدفوعة بعدد 100 كوينز للمرة الواحدة حيث متوقع هذا الأسبوع أن يكون الايكون مومنت من فريق أرسنال أو برشلونة أو مانشستر يونايتد. وستضمن أيقونة أرسنال على اللاعب باتريك فييرا والمدافع الأسطوري كامبل. وبرشلونة ستتضمن اللاعب نيمار واللاعب البير. أما بالنسية لفريق مانشستر سوف يتم إطلاق اللاعب ديفيد بيكهام نسخة أسطورية.

ولكن المتوقع بنسبة كبيرة كما توقعنا الأسبوع الماضي لريال مدريد ويوفنتوس. حيث ستكون توقعاتنا هذا الأسبوع أن ICONIC MOMENT PES 2021 هي أيقونة برشلونة. والأيقونة الإضافية المجانية سوف تتضمن فريق تشليسي الإنجليزي وعلى رأسهم اللاعب الأسطوري ديديه دروجبا المهاجم الشهير للفريق اللندني. حيث سيتم الحصول على ديديه دروجبا من ايكون مومنت بيس 2021 مجانا وفي حالة عدم حصولك على اللاعب يمكن الحصول عليه بعدد من الكوينز بعد أنتهاء المحاولات المجانية والمقدرة بمرتين.

شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا 2000 كوينز

الكثير من محبي اللعبة لا يحسبون كم عدد الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا و كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا. هناك حسبة بسيطة. يمكنك من خلالها الحصول على 2000 كوينز مجانية شهريا ويمكنك من خلال الثغرات وفتح البكجات الحصول على 20 لاعب أيكونيك مومنت بيس 2021. ولكن الأمر يحتاج إلى تركيز وعليك قراءة السطور التالية بعناية لتحصل على ما تريد.

أهم شرط ليتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. هو الدخوا يوميا على اللعبة وويتم الحصول علي 400 كوينز مجانية شهريا بالدخول يوميا. ويمكن الحصول على 4 ايكون مومنت بيس 2021 بهذا العدد.

هو الدخوا يوميا على اللعبة وويتم الحصول علي 400 كوينز مجانية شهريا بالدخول يوميا. ويمكن الحصول على 4 بهذا العدد. كما يتم الفوز بعدد من مباريات DAY والتي يتم نزولها أسبوعيا مرتين. وكل مرة يتم الحصول على 200 كوينز بإجمالي 400 كوينز أسبوعيا.

كذلك مباريات CAMPAIN OFFLINE يمكن من خلالها على مدار الشهر الحصول على 100 كوينز. والآن أحسب أعداد الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا السابقة وسوف تندهش من العدد الكبير المجاني والذي سيصل إلى 2000 كوينز مجانية.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم أهم أحداث وتسريبات الخميس 3 مارس 2021 من ايكون مومنت بيس 2021. كما أستعرضنا لك أيضا كيفية شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.