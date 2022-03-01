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صدور efootball pes 2022 Konami بموعدها خطوات تثبيت PES eFootball

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدور efootball pes 2022 Konami بموعدها خطوات تثبيت PES eFootball في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدور efootball pes 2022 Konami في الموعد المحدد من وقت سابق من شركة KONAMI وهي النسخة . المحدثة من نسخة efootball pes 2021 حيث يتنظر عشاق الساحرة المستديرة منذ وقت . تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل والتي تتوافق مع كافة هواتف أند رويد و أيفون . كما تأتي نسخة لعبة PES 2022 موبايل الجديدة بالعديد من المميزات والإضافات . التي تجعل تجربة اللعب فيها وكأنها واقعية جداً . كذلك من المعروف عن النسخة السابقة بيس 2021 حققت نجاحاً كبيراً حيث أن اللعبة تم تثبيتها علي الهواتف لعدد يصل إلي 500 مليون لاعب . علي مستوي العالم ومن خلال مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل لعبة إي فوتبول 2022 للاندرويد الجديدة .

صدور efootball pes 2022 Konami
إي فوتبول 2022 للاندرويد

صدور efootball pes 2022 Konami في الموعد المحدد من KONAMI

كانت المعلومات التي تم تداولها في وقت سابق عن موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة . كان في ديسمبر الماضي ولكن ذلك التوقيت غير صحيح وفيما يخص موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة . كما هو متداول هذه الأيام سيكون خلال الشهر الحالي “مارس” وسوف تكون PES 2022 متاحة علي كافة المتاجر الرسمية . كذلك يجب أن يتم توفير المساحة الداخلية للهاتف اللازمة لتثبيت . لعبة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد الجديدة بجانب مساحة الذاكرة العشوائية . المطلوبة والموضحة علي كافة المتاجر الرسمية . وخلال السطور القادمة من مقال اليوم عبر “موقع ثقفني” نتعرف علي خطوات تثبيت إي فوتبول بيس 2021 المحدثة .

الخطوات الخاصة بتثبيت نسخة PES eFootball الجديدة

بعد أن يتم صدور efootball pes 2022 Konami علي كافة المتاجر يتم تثبيت اللعبة بالخطوات التالية :-

  1. أذأ كنت تمتلك لعبة efootball pes 2021 علي هاتفك يتم تحديثها فقط من خلال أي متجر رسمي متوافق مع الجوال .
  2. كذلك الأمر فيما يخص نسخة إي فوتبول بيس 2022 موبايل بعد إتاحتها علي المتاجر يتم تثبيتها .
  3. للحصول علي نسخة بيس 2022 في موعدها يجب أن يكون لديك حساب علي المتجر ويتم تسجيل دخولك ببياناتك .
  4. كما بعد الدخول بالمتجر يتم البحث عن لعبة إي فوتبول 2022 وبعد ظهورها بمربع البحث يتم دفع قيمتها بالطرق المتاحة .
  5. وبعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت eFootball PES apk .
  6. تستغرق خطوة تثبيت لعبة PES 2022 موبايل الجديدة علي هاتفك دقائق معدودة .
  7. تلك هي الخطوات الخاصة بتثبيت لعبة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد الجديدة .

صدور efootball pes 2022 Konami بمواصفات جديدة

لعبة PES 2022 موبايل الجديدة والتي يتم طرحها خلال هذا الشهر تأتي بواجهة جديدة لشكل اللعبة . كما تحتوي إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة علي إمكانية . شراء اللاعبين المرغوبين داخل اللعبة وذلك عن طريق قائمة ICON MOMENT عبر حصولك . علي عملة GP كذلك بجانب شراء عدد من المدربين ذلك مع تقنية ألجرافيك الموضوعة في لعبة . إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة التي تنعكس علي محتويات اللعبة بالكامل لتظهرها وكأنها حقيقية . لكافة اللاعبين وأيضاً كافة الملاعب في PES 2022 الجديدة المتوافقة مع كافة الهواتف .

صدور efootball pes 2022 Konami النسخة الجديدة المنتظرة منذ وقت طويل من المفترض . أن لعبة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد الجديدة ستكون متاحة علي كافة المتاجر خلال شهر مارس الجاري .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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