كيفية الحصول على Minecraft لنظام Android و Windows و لأجهزة iPhone أحداث اصدار اللعبة الأصلية

Minecraft هي اللعبة التي نالت الاعجاب بجميع العالم تسمح اللعبة للاعبين ببناء واستكشاف العديد من العوالم المختلفة في بيئة ثلاثية الأبعاد، يمكن للاعبين اختيار إما لعب وضع البقاء على قيد الحياة حيث يتعين عليهم جمع الموارد والأدوات الحرفية لبناء كل ما يحتاجون إليه أثناء محاربة الوحوش أو يمكنهم اختيار الوضع الإبداعي، حيث يمكنهم بناء كل ما يمكنهم تخيله من خلال جمع موارد غير محدودة والتحليق حولها،.حيث يمكن للاعب بناء وتدمير مجموعة متنوعة من الكتل في عالم ثلاثي الأبعاد بتضاريس لا نهائية، وينشئ اللاعبون ويدمرون أنواعًا مختلفة من المكعبات في بيئة ثلاثية الأبعاد للتنقل وبناء طريقهم عبر العالم، ويمكنهم أيضًا لعب اللعبة مع الأصدقاء والأشخاص الآخرين في جميع أنحاء العالم سواء كانوا يلعبون على الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول أو وحدة التحكم.

كيفية تثبيت Minecraft على نظام Windows

للوصول إلى صفحة الإصدار التجريبي المجاني من Minecraft انقر فوق الزر تنزيل.

بمجرد وصولك إلى موقع Minecraft انقر فوق الزر تنزيل (تنزيل).

سيتم فتح الملف تلقائيًا بعد تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انقر مرتين على NEXT ثم على زر التثبيت (التثبيت).

عند اكتمال التثبيت انقر فوق الزر “إنهاء”.

ستبدأ اللعبة تلقائيًا تابع دون تحديد هويتك من خلال النقر على “متابعة بدون معرف” (تابع بدون تسجيل الدخول).

كيفية الحصول على Minecraft لنظام Android

Minecraft متاح لجميع الأجهزة تقريبًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة ومتاجر التطبيقات للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iPhone بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من وحدات التحكم في الألعاب مثل Xbox و PlayStation و Nintendo Switch ويضيف القدرة على المنافسة أو التعاون مع الآخرين لاعبين فضلا عن اللعب منفردا. إليك كيفية الحصول على Minecraft على Android:

افتح متجر Google Play على هاتف Android. في قسم البحث في المتجر اكتب Minecraft أو Minecraft للعثور على اللعبة. في صفحة Google Play للعبة انقر فوق “تثبيت” للحصول على Minecraft مجانًا على هاتفك. بمجرد اكتمال إجراء التنزيل يمكنك بدء تشغيل اللعبة.

كيفية تنزيل Minecraft لأجهزة iPhone

تحتاج أولاً إلى الوصول إلى متجر التطبيقات على جهاز iPhone الخاص بك، ثم تكتب Minecraft في مربع البحث ثم انقر فوق الزر “تثبيت” أسفل صفحة تنزيل Minecraft لتنزيل اللعبة على جهازك بعد بضع ثوان ستتمكن من الاستمتاع بمستويات لعبة Minecraft الشهيرة.