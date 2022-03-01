وداعاً النايل سات القديم 201 تنزيل نايل سات 301 الجديد تنزيل 2000 قناة بطريقة مضمونة

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عمر شويل - جدة وداعاً النايل سات القديم تنزيل نايل سات 301 الجديد تنزيل 2000 قناة بطريقة مضمونة، مع بداية العام الجديد 2022 بدأ الحديث عن القمر الجديد نايل سات 301 والذي أصبح يمكنك تنزيله الآن بدلا من القمر الصناعي القديم نايل سات 201، حيث أن هذا الأمر حدث في بداية عام 2021 الذي تعرض لغلق الكثير من القنوات و نقل الكثير من القنوات إلى قمر 201، ومن المقرر خلال منتصف العام الجاري 2022 أن يتكرر الأمر مرة أخرى لذا عليك تنزيل القمر الجديد نايل سات 301.

تنزيل نايل سات 301 القمر الجديد

خلال نهاية عام 2020 إنطلق قمر 201 والذي بدأ العمل في بداية عام 2021، واليوم أشبه بالبارحة حيث تم إنطلاق القمر الجديد نايل سات 301 ومن المقرر بدء العمل به خلال منتصف العام الجاري، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة غلق الكثير من القنوات على قمر نايل سات 201 حتى تبدأ العمل على نايل سات 301 الجديد، لكي تتمكن من إضافة القمر الجديد يتم النقر على زر المنيو من خلال ريموت الكنترول لمعالج SUN PLUS أو أجهزة الإستقبال الأخرى، ثم النقر على الإختيار الثاني زر التركيب، حيث يتم فتح قائمة بها خيارات عدة منها قائمة الأقمار الصناعية.

وداعاَ النايل سات القديم 201

تظهر عدة خيارات تخص القمر الصناعي و الترددات يتم النقر على قائمة الأقمار الصناعية وبالنظر في أسفل الشاشة نجد أربعة خيارات بألوان متعددة يتم النقر على اللون المطابق لزر الإضافة من خلال الريموت كنترول، يتم النقر على الزر الأحمر ولكي تتمكن من إضافة القمر الصناعي الجديد مع عدم الحاجة إلى تغيير بيانات القمر يتم النقر على زر OK، ثم النقر على القمر مرة أخرى وكتابة إسم القمر الجديد نايل سات 301 عبر الضغط على الزر الأحمر الخاص بتغيير لغة الإدخال والنقر على الزر الأزرق للتأكيد.

تنزيل جميع القنوات بطريقة بحث مضمونة

يتم التوقف على القمر الجديد 301 الذي تم إضافته ثم وضع علامة صح ثم النقر على الزر الأزرق من خلال الريموت كنترول، وتعديل الإستقطاب إلى الأفقي و العمودي سوياً، تعديل البحث عن الشبكة إلى فتح، نوع القناة يتم تغييرها إلى مجانية و تعديل نوع البحث إلى البحث الأعمى، حيث يبدأ جهاز الإستقبال في تنزيل جميع القنوات الجديدة 2022 تدريجياً، ومن المقرر تغيير ترددات كافة القنوات المهمة وبهذه الكيفية يمكنك تنزيل تلك القنوات على القمر الجديد بدون الحاجة إلى إضافة ترددات قنوات النايل سات الجديد 301 وتنزيل 2000 قناة.