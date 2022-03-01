نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع كودات فري فاير 2022 غير مستعملة وصالحة للجميع من خلال الموقع الرسمي Garena في المقال التالي

عمر شويل - جدة كودات فري فاير Free Fire، من خلال الموقع الرسمي Garena، وهي عبارة عن أرقام وحروف تبلغ 12 رقم وحرف، يتم كتابتها في المكان المخصص لها وممكن من خلال تلك الاكواد الاستمرار في اللعبة والحصول على الذخيرة والأسلحة اللازمة والملابس الأسطورية المناسبة لتلك اللعبة الملكية القتالية، وفيما يلي عرض لبعض تلك الاكواد التي يمكن استبدالها

كودات فري فاير

ومن أهم كودات فري فاير التي تعتبر بديلة لشحن الجواهر التي يتم عرضها فيما يلي:

HGKA SSLU EPV الكود الخاص بفري فاير لإلغاء الحظر.

4EUW RCXK PLV8 بينما الكود الخاص بسلاح الببغاء الاستوائي.

KPHU 7KHD RLKW كذلك الكود الخاص بأكاديمية المتمردين.

FBSH ARE1 ORBU 5 الكود الخاص بالمكافئة العشوائية من فري فاير.

RP4T XG29 EXSJ الكود الخاص بسلاح سيد العقول.

AKFFIC RF85 4MZT كما أن الكود الخاص بسكن البندقية.

YAPQ SSRU EYVD الكود الخاص بجواهر فري فاير المجانية.

وتلك الاكواد يتم تجديدها دائما من قبل الموقع الرسمي غارينا ويتم توفير كودات جديدة دائما وهذا للعمل على انتشار تلك اللعبة الشيقة.

اكواد سكنات فري فاير

وسوف نقوم بتقديم بعض اكواد فري فاير الخاصة بالشرق الأوسط صالحة للجميع وهي:

BOOY Y6XL 6QYR.

BOOY AVML ZJ7N.

CRIV I5MH 3I2E.

BOOY NDXU 2CEM.

BOOY UYWJ SDHF.

SZ2L XKAW RQFD.

BOOY XP7A 5UNJ.

CRIV I5MH 3I2E.

MB3D J5QE VMDF.

BOOY K4Y9 SGLM.

ويحصل اللعب من خلال تلك الاكواد على العديد من الهدايا والمفاجآت كالأسلحة والحيوانات الأليفة وتلك الاكواد موضوعة من خلال الشركة المصممة لفري فاير قارينا، كما يمكنك ايضا استبدال اكواد فري فاير.

كود كريمينال Free Fire

وتعتبر أكواد كريمينال فري فاير هدايا من قارينا للاعبين المميزين في فري فاير ويوجد كريمينال الأحمر والأزرق وفيما يلي عرض لبعض تلك الاكواد:

أولا نعرض بعض اكواد كريمينال الأحمر ومنها:

E6V3-HFTB-RNJL.

DFXF-5479-XLHR.

WKMK-BFE6-47DM.

KEEK-V33J-XRH8.

كما أن الاكواد الخاصة بكريمينال الأزرق فهي:

VVJB-NMXE-D3QX.

ECNW-77HG-J8EL.

U7ZR-R26U-SFGF.

29ZN-4FZL-CWLC.

كودات فري فاير 2022

وفيما يلي بعض كودات Free Fire 2022 الصالحة للاستخدام: