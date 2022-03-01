سناب شات يسمح بـ تغيير اسم المستخدم.. إليك الطريقة

أتاح سناب شات ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق لم تكن موجودة سابقاً وهي تغيير إسم المستخدم دون أن يؤثر ذلك على قائمة الأصدقاء الخاصة بالمستخدم أو رموز سناب شات، وأضاف مالك تطبيق سناب شات أن ميزة تغيير الإسم ميزة واحدة من بين مئات المميزات الأخرى التي سيتم طرحها قريباً في التحديث العالمي الجديد لتطبيق سناب شات خلال الشهر المقبل.

ميزة تغيير اسم المستخدم على سناب شات

ميزة تغيير الإسم ستكون متاحة لجميع مستخدمي نظام الأندرويد أو نظام تشغيل IOS كما يمكنهم تعديل الإسم المستخدم عند تسجيل الدخول لأول مرة دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد على التطبيق كما كان سابقاً قبل التحديث، وأضاف أيضا أن المستخدم سيكون بإمكانه تغيير إسم الحساب مرة واحدة سنوياً مع الاحتفاظ بالذكريات، ونتائج Snap المحفوظة.

تغيير اسم المستخدم على سناب شات

يتسائل جميع المستخدمين عن كيفية تعديل اسم المستخدم لحساب سناب شات، ووقفت الذكريات ورموز سناب شات عائق أمام البعض الذي في اعتقادهم أن الميزة الجديدة ستؤثر على هذه البيانات بعد تغيير الإسم إلا أن الشركة الراعية للتطبيق أفادت بأن قائمة الأصدقاء وجميع البيانات المحفوظة على التطبيق ستبقى كما هي بعد تغيير إسم المستخدم مشيرة إلى أن تغيير الإسم ليس له علاقة بإنشاء حساب مستخدم جديد.

كيفية تغيير اسم المستخدم على سناب شات

لكي تتمكن من تغيير إسم المستخدم على تطبيق سناب شات يجب تحديث التطبيق باحدث اصدار بتاريخ 23 فبراير ثم اتبع الخطوات التالية لتنفيذ الخدمة:-