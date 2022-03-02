كود فري فاير 2022 أحدث اكواد فري فاير كودات صالحة للجميع وغير مستعملة وتعمل 100%

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عمر شويل - جدة موقع كود فري فاير وأحدث اكواد لعبة فري فاير 2022 التي تمنحك الجواهر والهدايا وأيضا الكثير من المكافئات داخل اللعبة، أن هذه الأكواد حتي يتمكن اللاعب من الحصول على عدد من الجواهر لاستمرار اللعب حتى الفوز، واكواد Free Fire هي حروف وأرقام مجمعة من خلال موقع قارينا وهو الشركة المبتكرة لتلك اللعبة، ويتم استبدال تلك الاكواد من خلال الشركة في حين إدخالها عبر الموقع، وتتكون تلك الاكواد من 12 حرف ورقم يتغايران كلا عن الأخر.

كود فري فاير 2022

يعد موقع كود فري فاير وهو موقع قارينا من أكثر عمليات البحث لاعتبارها اشهر لعبة ملكية في العالم مع سهولة اللعب وتستخدم عدة أدوات لمساعدة اللاعب في الفوز كالأسلحة والملابس الأسطورية ويمكن الاستعانة بالاكواد الخاصة ب Free Fire بديلة الشحن ومن أهمها ما يلي:

كود الاستعادة وهو Y7PS 1HR6 23H4

ثم يوجد كود رقصة العرش Y765 ILR6 56LI

الكود الخاص برقصة القلب ZIKS IED6 43SI

يوجد أيضا كود فري فاير جديد G4D1 126E 4D5S

كود سكارتيتان D4GI D33S D5D4

أيضا يوجد فري فاير جواهر YAPQSSRUEYVD

كود رقصة الكرسي Y7KS 1ER6 23H1

أيضا يوجد فري فاير باس X90B 1SD6 WSFW

اكواد سكنات Free Fire

تعد تلك الاكواد وسيلة للحصول على الهدايا المقدمة من لعبة Free Fire وذلك حتى يتم استمرار اللعبة والفوز وقتل كافة الأعداء من الجهة المعادية ومن أهم تلك الاكواد ما سنذكرها فيما يلي:

FFMC LJES SCR7 الكود الخاص بسلاح MP40.

MCPG WJWK YD86 كود سلاح الرمال الحارقة.

5FBK P6U2 A6VD الكود الخاص بسلاح الأرنب المجنون.

C23Q 2AGP 9PH أيضا يوجد كود سلاح كرنفال 2.

4MZJ 669A XEEU الكود الخاص بسلاح صندوق النهب.

MJTF AER5 UOP11 كود الحصول على 50000 ماسة.

كود كريمينال فري فاير

تعد أكواد كريمينال فري فاير من أفضل الاكواد التي قامت قارينا بتوفيرها لكافة اللاعبين لاستمرار اللعبة ويوجد الأزرق والأحمر حيث يتم الحصول على تلك السكنات من خلال الاكواد الخاصة بها ومنها الأزرق وهو:

U7ZR-R26U-SFGF.

29ZN-4FZL-CWLC.

ECNW-77HG-J8EL.

أما الكريمينال الأحمر فيتضمن أكواد منها ما يلي:

DFXF-5479-XLHR.

KEEK-V33J-XRH8.

WKMK-BFE6-47DM.

أكواد كريمينال غير مستعملة

هناك اكواد غير مستعملة وخاصة بالكريمينال من أهمها ما يلي: