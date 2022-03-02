أسباب اختراق شبكة الواي فاي وطرق رائعة لحماية الخصوصية

يمكنك الآن تأمين شبكة الواي فاي Wi-Fi الخاصة بك بواسطة اتباع بعض الخطوات الهامة، ولا سيما بعد استهداف المتطفلين والكثير من الهكرز العديد من الهواتف والشبكات في محالو جادة لسرقة العديد من البيانات الهامة ولا سيما منها التي تتعلق بالحسابات المصرفية، وذلك من أجل تحقيق مبالغ مالية عن طريق السرقة، ويحاولون الاستيلاء على الكثير من المتعلقات الشخصية مثل الصور وغيرها من الأشياء التي قد يقومون بعد ذلك بابتزاز الضحية من أجل الحصول على مصالح وأموال غير شرعية.

أسباب اختراق شبكة الواي فاي

أشارت شركة Varonis المتخصصة في الأمن الإلكتروني أن الهاكرز يمكنهم استهداف شبكات الواي فاي ويلاحقون الأجهزة المتصلة بها، وذلك بواسطة الاعتماد على الأخطاء ونقاط الضعف الموجودة بها، وذلك باستهداف أي ثُغْرَة يمكن استغلالها من أجل الحصول على المعلومات والبيانات الشخصية الهامة الموجودة على الهواتف المتصلة بالشبكة والاستفادة منها وتحقيق أرباح مالية أو أغراض شخصية، ومن اهم أسباب اختراق شبكة الواي فاي الخاصة بالمستخدم ما يلي:

الدخول على شبكة واي فاي مفتوحة، حيث يتعرض حينها المستخدم للاختراق بكل سهولة، وقد تكون تلك الشبكات في المطاعم والأماكن العامة، حيث يحاول مستخدمي تلك الشبكات الإيقاع بالمستخدمين الآخرين من أجل سرقة البيانات الشخصية الخاصة بهم، لذلك يجب التأكد من الشبكة المفتوحة أولاً قبل الدخول عليها والتأكد من مصداقيتها من أجل الحفاظ على المعلومات والبيانات الشخصية الموجودة على الهاتف.

نصائح لحماية شبكة الـ Wi-Fi

من الأسباب أيضاً عدم تغير كلمة السر بشكل مستمر للشبكة، حيث ننصح الجميع بضرورة تغير كلمة السر بصورة مستمرة، وذلك من أجل منع أي عمليات اختراق خلال المرحلة القادمة، ويجب أن تكون كلمة السر قوية للغاية من خلال استخدام حروق وأرقام ورموز، كما ننصح أيضاً بضرورة عمل تحديث مستمر لبرامج الفيروسات، من أجل منع دخول أي فيروس خطير ينقل البيانات الخاصة بك ومعلومات الحسابات البنكية، حيث أنها تنجح في أكتشاف الفيروسات والاختراقات التي يقوم بها المتطفلين، كما يجب حماية الشبكة من خلال النصائح التالية: