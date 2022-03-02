عروض وأسعار باقات الألياف البصرية من شركة الاتصالات السعودية Stc

أسعار باقات الألياف الضوئية، من الأشياء التي يحتاج الأشخاص في السعودية بالتعرف على قيمتها هي الألياف البصرية، ولمن لا يعرفها فهي ألياف من الزجاج النقي ذات سمك رفيع ولها طول محدد وتستخدم في عدة اتجاهات مثل الكابلات الضوئية ولكن الاستخدام الأشهر للألياف الضوئية هو الإنترنت، وتحتوي الحزمة الواحدة من الألياف على ما يقرب من ألف لُييفة بصرية ضوئية وفيما يلي المزيد من التفاصيل عن الألياف الضوئية بما في ذلك سعرها.

كيفية الاستفادة من الألياف البصرية في الانترنت

قامت شركة الاتصالات السعودية بالتوجه إلى استخدام تلك التقنية الجديدة بهدف زيادة سرعة الانترنت المُوصل للعملاء ومستخدمي الانترنت، وقد ساهمت بنجاح كبير في تنفيذ ذلك إذ وصلت سرعة الإنترنت إلى 200 ميجا بايت مما زاد من قوة التحميل وصارت الجودة أعلى، إذ أن الليفة الضوئية الواحدة نظرًا لسمكها الرفيع والوزن الخفيف لها فهي تتمكن من حمل عدد كبير من الأسلاك من الداخل لحمل مقدار أكبر من المعلومات.

أسعار باقات الألياف البصرية من Stc شركة الاتصالات السعودية

وتوفر شركة Stc باقات متعددة وعروض مختلفة على الألياف البصرية للعملاء الراغبين في الحصول عليها ومن أبرز تلك الباقات:

باقة جود 2: ذات سرعة أربعين ميجا وسعر الباقة الشهري هو 299 ريال. وباقة جود 2: ذات سرعة مائة ميجا بايت وسعر الباقة الشهري هو 449 ريال. باقة جود 2: ذات سرعة مائتي ميجا بايت وسعر الباقة الشهري هو 749 ريال. باقة جود 3: ذات سرعة عشرين ميجا بايت وسعر الباقة الشهري هو 273 ريال. وباقة جود 3: ذات سرعة أربعين ميجا بايت وسعر الباقة الشهري هو 324 ريال. باقة جود 3: ذات سرعة مائة ميجا بايت وسعر الاشتراك الشهري هو 474 ريال. وباقة جود 3: ذات سرعة مائتي ميجا بايت وسعر الاشتراك الشهري هو 774 ريال.

عروض الألياف البصرية من Stc

أما عن العروض المقدمة من شركة الاتصالات السعودية على الألياف البصرية للتمتع بإنترنت أقوى وأسرع وبجودة عالية فمنها: