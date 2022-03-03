Poco M4 pro 5G هاتف جديد من شاومي | سعر ومواصفات الهاتف

Poco M4 pro 5G هاتف جديد من شركة Poco التابعة لشركة شاومي الصينية ينضم لمجموعة الهواتف الذكية من الشركة. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق أحدث إصدارات سلسلة الـPoco M وهو هاتف Poco M4 pro 5G. يأتي الهاتف بمواصفات ومميزات شبيهة بتلك الخاصة بهاتف شاومي الآخر Redmi Note 11 مع بعض الاختلافات البسيطة بين الهاتفين. والجدير بالذكر أن الشركة في مؤتمر MWC لهذا العام قد أطلقت نسخة جديدة أخري من نفس الهاتف لكن مع دعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط وهي Poco M4 pro.

مواصفات هاتف Poco M4 pro 5G :

‌الهاتف متوفر مع دعم مستشعر IR BLASTER ، والذي يوفر التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

كما الهاتف يأتي بوزن يقدر بحوالي 195 جراماً.‌

الخامات المستخدمة في تصنيع ظهر الهاتف تأتي من البلاستيك Poly Carbonite ، بالإضافة إلي إطار بلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

يوجد أيضاً بالهاتف مدخل إضافي لكارت الميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف حتي 1 تيرا بايت.‌

كذلك الهاتف يأتي مقاوماً لرذاذ الماء والغبار بشهادة IP53.‌

يتوفر الهاتف مع شاشة بحجم 6.67 إنش من نوع IPS LCD ، وبذلك تختلف هذه النسخة من الهاتف عن نسخة الـPoco M4 pro 4G.‌

الشاشة تدعم جودة الـFHD+ بدقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 399 بكسل لكل إنش.‌

تصل إضاءة الشاشة إلي حوالي 480 شمعة ، مما يوفر درجة وضوح جيدة للشاشة حتي في وجود إضاءة عالية.‌

يدعم الهاتف أيضاً معدل تحديث 90 هيرتز ، يعطي سلاسة وسهولة أكثر في الحركة والتنقل.‌

كذلك توجد علي الشاشة طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3.‌

أخيراً تأتي الشاشة مع أبعاد العرض المتعارف عليها 20:9 ، والتي توفر تجربة مميزة في الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 ، مع وجود واجهة مستخدم شاومي الخاصة بأجهزة البوكو MIUI 12.5.‌

أما عن أداء الهاتف فيوجد معالج ثماني النواة من شركة Mediatek وهو MediaTek Dimensity 810 5G ، دقة تصنيع المعالج 6 نانو متر توفر في الطاقة.‌

نواتي المعالج الأقوي من نوع Cortex-A76 وتعملان بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة للستة أنوية الأخري فمن نوع Cortex-A55 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي معالج من نوع Mali-G57 MC2 خاص بوحدة معالجة الرسوميات GPU بالهاتف.‌

يتوفر الهاتف في أصدارين فقط من مساحة التخزين وهما : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف من نوع UFS 2.2 ، مع ذاكرة عشوائية (RAM) من نوع LPDDR4X.

كاميرا هاتف Poco M4 pro 5G :

‌تعتبر الكاميرات أيضاً من ضمن الاختلافات بين نسختي الهاتف ، فتأتي نسخة الـ5G مع كاميرا اني بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.5 تدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كما يأتي أيضاً مع أعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تدعم خاصية PDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بزاوية تصوير 119°.‌

تدعم الكاميرات خاصية HDR وتصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

كذلك يدعم الهاتف عن طريق الكاميرات الخلفية تصوير فيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 وبمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :‌

يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

كما يأتي مع سماعات ستيريو ، تعطي أصوات واضحة ونقية.‌

بالإضافة إلي وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف أيضاً شبكات الراديو FM.‌

كما أغلب الهواتف الجديدة تأتي بصمة الهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Li-Ploy ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال ساعة واحدة فقط.‌

يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة : الأصفر ، الأزرق ، والأسود.

سعر هاتف Poco M4 pro 5G :