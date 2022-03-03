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عمر شويل - جدة احصل على رصيد مجانى انترنت ومكالمات لجميع الشبكات بطريقة مضمونة 100%، اليوم وكما عودناكم نقدم لكم طريقة جديدة للحصول على نت مجاني للهاتف ورصيد مكالمات بدون شحن، وتستطيع الاستمتاع بتلك الخدمة أيا كان نوع الشبكة الخاصة بهاتفك فهي تدعم الشحن لجميع الشبكات. إليكم أعزائي متابعي موقع ثقفني أحدث طريقة مجانية للحصول على رصيد أنترنت ومكالمات لهاتفكم بكل سهولة، وهي طريقة بسيطة لن تحتاج فيها إلى مشاهدة فيديوهات أو إعلانات أو القيام ببعض المهام، فقط عليك القيام بخطوات محددة لمرة واحدة وسوف تحصل على رصيد انترنت ومكالمات مجاناً.

رصيد مجانى انترنت ومكالمات بطريقة مضمونة

للحصول على إنترنت مجاني بدون شحن كل ما عليك هو التوجه إلى متجر قوقل، ثم البحث عن البرنامج الشهير SweetCoin-Walking step counter & tracer، بعد إتمام عملية تنزيل التطبيق على هاتفك وتثبيته على جوالك قم بالنقر على زر فتح ليظهر أمامك خيارين الأول تسجيل الدخول بواسطة قوقل والثاني إنشاء حساب جديد، يتم النقر على الخيار الأول تسجيل الدخول بواسطة قوقل، ثم يتم إختيار حسابك في قوقل الذي تريد التسجيل عن طريقة إذا كان لديك عدة حسابات على قوقل، ثم يتم النقر على زر المتابعة.

بعد الضغط على خيار المتابعة سوف يظهر أمامك خيارين الخيار الأول تمكين قوقل و الثاني هو إمكانية التخطي، يتم النقر على الخيار الأول تمكين قوقل ثم النقر على زر سماح للوصول إلى موقعك وحسابك في قوقل ومنح الصلاحيات إلى التطبيق، حتى يتم ظهور الواجهة الرئيسية للبرنامج ثم يتم الدخول إلى حسابك على البرنامج عبر النقر على أيقونة الإيميل الخاصة بك، ثم يتم النقر على الزر الخاص بالإعدادات أعلى يسار الشاشة، ثم النقر على الخيار الأول وهو إرسال دعوات إلى أصدقائك، ثم يتم النقر على الزر أقصى يمين الشاشة حيث يتم فتح خانة المحفظة الخاصة بحسابك.

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بعد الدخول إلى المحفظة الخاصة بحسابك يتم التأكد على البلد التي تقيم بها عن طريق النقر على زر تأكيد إختيار الدولة، وبهذه الكيفية تم تفعيل حسابك على هذا البرنامج. في الخطوة التالية يتم تنزيل تطبيق Video Promoter Views- View 4 View، وفتح التطبيق بعد تثبيته والنقر على تخطي ثم كتابة الشفرة الخاصة وبإضافة 300 عملة على محفظتك لدى التطبيق الأول، حيث يتم كتابة (BRsL8otd) ثم النقر على زر تسجيل الدخول، ثم إختيار حساب قوقل الذي قمت بالتسجيل من خلاله في التطبيق الأول ثم النقر على زر تسجيل الدخول.

يتم الدخول إلى الجيميل الخاص بك حيث يتم إرسالة رسالة على بريدك الإلكتروني من التطبيق الأول ثم النقر على زر رد وكتابة رقم الهاتف الخاص بك بدون الرقم الأول صفر ثم النقر على زر الإرسال، ثم يتم الانتظار لمدة 10 دقائق حيث يتم إرسال رسالة لك على الهاتف بأنه قد تم تحويل الرصيد، وهذه الطريقة تكون قد حصلت على رصيد مجاني على هاتفك يمكنك استخدامه للمكالمات أو الاتصال بشبكة الإنترنت.