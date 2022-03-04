يرغب الكثيرون في معرفة طريقة تعبئة رصيد موبيليس بالبطاقة الذهبية، في ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العصر الحالي قامت بعض شركات الهواتف بتقديم هذه الخدمة المميزة والتي تمكن المستخدم من شحن الرصيد إلكترونيًا بخطوات سهلة وبسيطة، ينبغي الإشارة إلى أن تكلفة هذه الخدمة بسيطة مناسبة لجميع الفئات لذا يقبل الكثيرون على الاشتراك فيها.

تعبئة رصيد موبيليس بالبطاقة الذهبية

أتاحت الكثير من شركات الهواتف بعض الخدمات الإلكترونية الفعالة لعملائها التي توفر الوقت والمجهود ومن أهم تلك الخدمات المميزة هي خدمة البطاقة الذهبية، تكمن فكرة عملها في امكانية سداد كافة الفواتير إلكترونيًا والشراء من المتاجر الإلكترونية المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد تعبئة البطاقة بالرصيد الذي يسمح للمستخدم القيام بكل الأعمال دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

خطوات تعبئة الرصيد في البطاقة

للحصول على هذه الخدمة المميزة يمكنك القيام ببعض الخطوات السهلة البسيطة التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

بعد ذلك الدخول على المنصة الرسمية الخاصة بتعبئة الرصيد باستخدام البطاقات الذهبية.

ثم يتم تسجيل كل البيانات الشخصية المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهاتف، كود الكابتشا.

بعد ذلك لمتابعة الخطوات ينبغي الضغط على زر Envoyer.

ثم يظهر على الفور الواجهة الخاصة بتعبئة الرصيد بواسطة البطاقة الذهبية.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهاتف المراد تعبئة الرصيد له مع ضرورة الانتباه عند تسجيله لتجنب حدوث أي خطأ.

ثم تحديد قيمة المبلغ المراد تحويله مع ضرورة تحديد طريقة الدفع المتمثلة في البطاقة الذهبية.

بعد ذلك ينبغي ملء بعض البيانات الخاصة بالبطاقة والتي تتمثل في تاريخ انتهائها واسم المستخدم رباعيًا مع ضرورة تسجيل الكود الخاص بالبطاقة.

للمتابعة اضغط على زر Envoyer والانتظار قليلًا.

بعد ذلك يصلك رسالة تأكيد بكود على الهاتف الذي قمت بتسجيله رقمه في الخطوات السابقة.

الخطوة الأخيرة التي تضمن نجاح هذه العملية هي كتابة رقم الكود في المكان المحدد له في الشاشة الظاهرة أمامك ثم اضغط على زر valider لتكتمل العملية.

في نهاية مقال تعبئة رصيد موبيليس بالبطاقة الذهبية، حيث تم توضيح خطوات إجراء هذه العملية بالتفصيل. والتي تسهل على العملاء الوقت والجهد المبذول. للقيام ببعض الأعمال مثل دفع الفواتير والشراء الإلكتروني.