مواصفات هاتف Redmi 10 والسعر في الأسواق العالمية

سلسلة شاومي ردمي شهدت تطورت منذ بدايتها إلى الآن وبعد مرور أقل من شهر علي إطلاقه فهو يحظى بحالة كبيرة من الاهتمام وانه يتميز بإمكانيات هائلة وسعر مناسب اقتصادي ويتميز الهاتف بشاشة ثقب تدعم معدل التردد الأعلى وكما يتميز ببطاريته كبيرة السعة وهي 5000 ميلي أمبير وفي هذا المقال نتحدث عن مواصلات وسعر رديمي 10.

مميزات هاتف رديمي 10

الشاشة تتميز بحجمها الكبير وتأتي بحجم 6.5 بوصة كما أنها تغطي معظم وجه الهاتف وتتميز بأنها عالية الوضح وتدعم خاصية FHd

كما أنه يتمتع بنوع شاشة ips lcd ودقة شاشة 2400 في 180 بكسل وأبعاد شاشة 9الي 20 وكثافة بكسلات 405 بكسل في كل انش كما أنه يتمتع بحماية شاشة زجاج غورلاي جلاس 3.

ويتميز الهاتف بانه مزود بأربع كاميرات بدقة عالية ويتميز أيضًا بأنه لديه إمكانيه تصوير بدقة 1080 بكسل وتتميز الكاميرا الأمامية لديه بدقة 8 ميجا بكسل.

تتميز الرامات بأن لديها ذاكرة الوصول العشوائي والرام 4 او 6 جيجا بايت.

يتميز الهاتف أيضًا بأنه يدعم شبكات اتصال 4g وتصل سرعتها إلي 300 ميجا بايت.

كما يدعم الهاتف تقنية شحن سريع للبطارية بقوة تصل إلي 18 وآت.

ويتميز الهاتف بسعة كبيرة جدًا للبطارية تصل إلي 5000 ميلي أمبير.

يوجد بالهاتف أيضًا مستشعر بصمة الأصابع والهاتف أيضًا مزود بسماعات استري و.

كما يتمتع الهاتف بمعالج media tek helio g 88 ثماني النواة.

ويتميز الجهاز بأنه لديه 2 شريحة ونوع شريحة لديه nano fim ويدعم شبكة 2Gو 3G و 4G

سعر هاتف Redmi 10

يختلف سعر الجهاز من بلد إلي بلد، حيث نقدم لكم الآن سعر هاتف هاتف Redmi 10 رديمي 10 في بعض البلدان العربية ولكن السعر المتفق عليه عالمياً هو مئة دولار أمريكي وخمسة وثمانين.

السعر في مصر يصل إلى 2900 جنيه. السعر في المغرب 1650 درهم. السعر في السعودية 700 ريال. السعر في الجزائر 25600 دينار السعر في أمريكا 185 دولار.

عيوب هاتف Redmi 10

الهاتف به مزايا عديدة ولكن لا يخلو أيضاً من الأخطاء التي تجعل به عيباً كبيراً، فعيوب الجهاز تتلخص في الآتي: