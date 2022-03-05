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لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة تثبيت لعبة بيس PES 2022 للأندرويد مع الإضافات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة تثبيت لعبة بيس PES 2022 للأندرويد مع الإضافات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة النسخة الخاصة بهذا العام والتي قامت شركة KONAMI بتطويرها بشكل كامل . كما تغير اسم اللعبة إلي efootball pes 2022 وصدرت النسخة الجديدة . متوافقة مع كافة أجهزة بلاي ستيشن وأجهزة X-BOX كذلك تأتي لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة متوافقة مع أنظمة مايكروسوفت . وأجهزة أند رويد وكافة أجهزة IOS كما سيكون تثبيت لعبة بيس PES 2022 للأندرويد متاحاً علي كافة المنصات الرسمية . المعتمدة من شركة KONAMI ومن خلال المقال اليوم في “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل تثبيت PES 2022 الجديدة . وما تم إضافته من تطوير علي النسخة الجديدة PES eFootball .

لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة
efootball pes 2022

لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة والتطويرات التي تمت علي اللعبة

لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة بدأت شركة KONAMI بالتطويرات الخاصة بها منذ شهر يوليو عام 2021 . حيث كان تطوير efootball pes 2021 تم إطلاق فيديو خاص بها مدته 6 دقائق يكشف عن ما تحتويه PES 2022 كما . بجانب الكشف عن الاسم الجديد تم وضع علامة تجارية جديدة وهي PRO EVOLIOTION SOKER . كذلك تقرر إطلاق نسخة إي فوتبول بيس 2022 موبايل بنفس الموعد المقرر علي كافة المتاجر . كما بعد أن تكون لعبة إي فوتبول 2022 متاحة علي المتاجر قريباً ستلاحظ بأن هناك العدد من المميزات المضافة . والتي سنتعرف علي البعض منها عبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” خلال السطور التالية .

دوريات لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة المضافة حديثاً علي PES eFootball

تحتوي لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة علي العديد من الدوريات المضافة حديثاً وهي كالآتي :-

  1. يتم تثبيت لعبة بيس PES 2022 للأندرويد باحتوائها علي الدوري الإيطالي لأكثر من 20 منتخب إيطالي .
  2. كما أن لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة تحتوي علي الدوري الروسي 16 منتخب مختلف .
  3. كذلك بجانب احتواء efootball pes 2022 Konami علي 12 منتخب بالدوري الأمريكي للمنطقة الشرقية .
  4. كما أن هناك عدد 12 منتخب أمريكي للمنطقة الغربية للدوري الأمريكي مضاف أيضاً في PES 2022 .
  5. أيضاً هناك العديد من الدوريات الجديدة داخل PES eFootball وسنتعرف علي مميزات أخري . في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

تثبيت لعبة بيس PES 2022 للأندرويد وما تحتويه من مميزات

لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة المتوافقة مع كافة الأجهزة صرحت شركة KONAMI بأنه علي كافة عاشقي الساحرة المستديرة . استخدام كافة وحدات التحكم الخاصة بلعبة efootball pes 2022 . وذلك لتجربة اللعب الجديدة كلياً والتي تحتوي علي خاصية ألجرافيك الحي الذي ينعكس علي إي فوتبول بيس 2022 موبايل بكامل محتواها لتشعرك بأنها . حقيقية كما أن PES eFootball تحتوي علي نظام رسوم متحركة مطابقاً لحركة اللاعبين الحقيقيين وتم مضاعفة . نظام الرسوم المتحركة بأعلي 4 مرات مما سبق في لعبة efootball pes 2021 ويطلق علي نظام الرسوم المتحركة الجديدة . اسم MOTION MACHING من KONAMI .

تثبيت PES 2022 الجديدة من المتاجر الرسمية والخطوات الخاصة بتثبيت PES eFootball

خلال سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” السابقة تعرفنا علي العديد من مواصفات efootball pes 2022 Konami . ونتعرف خلال السطور القادمة علي خطوات تثبيت PES 2022 كالآتي :-

  • تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة من أي متجر متوافقاً مع نوعية جهاز الهاتف الخاص بك .
  • يتم تسجيل الدخول علي المتجر ويتم كتابة اسم لعبة بيس 2022 للأندرويد الجديدة .
  • كما أذأ ما كانت نسخة efootball pes 2021 موجودة بالفعل علي هاتفك يتم تحديثها فقط .
  • أما في حالة عدم وجود لعبة efootball pes 2022 Konami الجديدة يتم الضغط علي زر تثبيت .
  • أذأ ما كانت هناك رسوم مقررة لتثبيت PES 2022 يتم دفعها عبر بطاقات الائتمان الخاصة بك .
  • كذلك بعد الانتهاء من الخطوات السابقة خطوات تثبيت PES eFootball ببضعة دقائق من المتجر ويتم الاستمتاع بالنسخة . الجديدة المتوافقة مع كافة أنواع الهواتف الذكية وأجهزة PLAYSTATION .

لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة التي ستكون متاحة علي المتاجر الرسمية والمضاف لها العديد من المميزات الغير موجودة . سابقاً في نسخة efootball pes 2021 ستجعل تجربة اللعب أكثر من ممتعة .

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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