نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وإلتشي والقنوات الناقلة في كأس جوهان غامبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلعب فريق برشلونة ثالث مباراة له ضمن إستعدادات الموسم الكروي الجديد أمام إلتشي في كأس جوهان غامبر، وهي مباراة يقيمها برشلونة كل موسم على ملعب الكامب نو، وستكون المباراة يوم السبت 19 سبتمبر 2020 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وقد استطاع برشلونة الفوز بالبطولة في آخر سبع مواسم، ويسعى إلى تحقيق البطولة للمرة الثامنة على التوالي، حيث فاز البارسا بالبطولة الموسم الماضي، وذلك بعد الإنتصار على آرسنال بهدفين أحرزهما ميتلاند ميلز في مرماه، ولويس سواريز مقابل هدف أحرزه أوباميانج، ويسعى الفريق لتقديم الأداء الجيد والفوز استعدادا ل الليجا، أما نادي إلتشي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى يسعى إلى تحقيق المستحيل والفوز على البارسا، ليكون دفعة معنوية كبيرة للاعبين في بطولة الدوري.

يدخل نادي برشلونة الموسم الكروي الجديد ساعيا لتصحيح خيبات الموسم الماضي، ويواجه البارسا مشكلة عدم استقرار الجهاز الفني، حيث تم إقالة المدرب كيكى ستين بعد الهزيمة المذلة من بايرن ميونخ والخروج من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وتم تعيين المدرب الهولندي كومان مدربا جديدا للفريق، في حين هناك ثورة إنتقالات في الفريق، حيث انتقل النجم الكرواتي راكيتيتش إلى ناديه القديم اشبيلية، وانتقل التشيلي فيدال إلى إنتر ميلان، وانتقل أرثور البرازيلي إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع بيانتش المنضم للبارسا حديثا، وأيضا هناك خلافات بين المدرب كومان وسواريز مهاجم الفريق، حيث أبلغه المدرب بالبحث عن نادي جديد وأنه ليس ضمن خدماته، وإنتدب الفريق صفقات جيدة للاعبين شباب مثل ترينكاو، وبيدري، وعودة البرازيلي كوتينهو من الإعارة، وأيضا الصفقة الأهم هي إقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي بإستكمال مشواره مع الفريق وعدم الإنتقال، وقد خرج الفريق الموسم الماضي بصفر بطولات بعد خسارة لقب الدوري الأسباني للغريم ريال مدريد، فهل يستطيع الفريق تقديم موسم جيد والعودة للمنافسة على البطولات مرة آخرى بقيادة المدرب كومان أم سيتجه الفريق لتكرار خيبات هذا الموسم.

يعود نادي إلتشي إلى دوري الدرجة الأولى مرة أخرى للعب مع الكبار، حيث كانت آخر مشاركة للفريق في الليجا موسم 2014-2015، وقد استطاع الحصول على المركز ال 13 حينها برصيد 41 نقطة، ولكن هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية بقرار إداري، وقد تقابل الفريق مع برشلونة موسم 2014 مرتين، واستطاع البارسا الفوز ذهابا وإيابا، حيث فاز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ في الذهاب، وبنتيجة ستة أهداف دون مقابل في الإياب، ويأمل الفريق في تقديم أداء جيد ومحاولة الانتصار على البارسا استعدادا للمنافسة في الدوري الأسباني.

موعد مباراة برشلونة وإلتشي اليوم

19:00 بتوقيت مصر

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

17:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي اليوم