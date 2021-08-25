نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج أكشن مع وليد الجديد على قناة MBC Action في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج أكشن مع وليد الجديد، أعلنت قناة MBC action عن عودة الإعلامي الشهير وليد الفراج في برنامج كروي جديد على قناة MBC action بالتزامن مع شاهد المنصة الشهيرة، حيث سيقوم من خلال البرنامج بتغطية الفعاليات الكروية الفترة القادمة في السعودية مع بداية الدوري السعودي للمحترفين الجديد للعام 2022 لكرة القدم، ونقدم لكم موعد عرض برنامج أكشن مع وليد لمتابعة أحدث أخبار الرياضة في السعودية وخاصةً أحدث أخبار الدوري السعودي لكرة القدم.

برنامج وليد الفراج الإذاعي

كان للإعلامي الشهير وليد الفراج برنامجه التلفزيوني العام الماضي يذاع على قناة SBC وكان اسم البرنامج حينها الدوري مع وليد، ويقوم هذا العام ببرنامجه الجديد تحت اسم أكشن مع وليد لمتابعة أخر أخبار الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يقوم بتغطية كافة الفعاليات والأخبار للكثير من المباريات السعودية وأحدثها هي الدوري السعودي الجديد 2021-2022.

موعد عرض برنامج أكشن مع وليد

يعرض برنامج أكشن مع وليد الذي يقدمه وليد الفراج على قناة MBC action بتمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيقوم بتقديمه من استوديو التصوير الخاص الرسمي في جدة وسيقوم بتقديم فقرات مختلفة من استوديوهات أخرى في مدينة الرياض وكذلك بالمنطقة الشرقية، حيث يتميز البرنامج بتنوع فقراته الرياضية.

وبعد انتهاء وقت البرنامج يتم استكمال باقي البرنامج على منصة شاهد بعنوان أكشن اكسترا حيث يستمر البرنامج لنصف ساعة أخرى إضافية موضحًا باقي الفقرات والأخبار حول الفرق السعودية، مع لقاءات مختلفة مع أشهر اللاعبين ونجوم الرياضة في السعودية، ويتم عرضها بتمام الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل يوميًا على منصة شاهد.

فقرات برنامج أكشن مع وليد

يقوم الإعلامي وليد الفراج بتقديم فقراته بين الأندية المختلفة مع مجموعة من الخبراء الرياضيين مع محللي التحكيم الشهيرين وهما المصري سمير عثمان وكذلك السعودي محمد فودة، وفي خلال تلك المحادثات يتم توضيح كافة اخبار الدوري السعودي في السعودية وتحليلات المباريات الأخرى التي يقوم بها الكثير من الفرق الرياضية في السعودية