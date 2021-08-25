الدوري الإنجليزي 2022 والمحطات التي تقوم بنقله ومباريات الجولة الأولى

الدوري الإنجليزي 2022 والمحطات التي تقوم بنقله هذه الموضوعات أصبحت من أهم الموضوعات التي يقوم عشاق كرة القدم بالبحث عنها، وذلك بعد أن بدأت منافسات البريميرليج للموسم الكروي الجديد.

المحطات التي تقوم بنقل الدوري الإنجليزي 2022

هذه المحطات تتمثل فقط في مجموعة محطات بي إن سبورت،

كما أنها الناقل الحصري والمباشر الوحيد لهذه المباريات في الشرق الأوسط، هيا نتعرف على هذه المحطات:

V Sport Premium HD.

RMC Sport 1.

V Sport Jalkapallo HD Fin.

Ziggo Sport Select HD.

المباريات اليومية في الدوري الإنجليزي الممتاز

اليوم السبت وهو يشهد مباريات كثيرة، فإن فريق نادي ليدز يونايتد يستقبل مانشستر يونايتد خلال الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، سيتم ذلك على استاد أولد ترافورد.

كما أن كريستال بالاس يذهب لمواجهة تشيلسي، والذي تم تتويجه مؤخرًا بلقب السوبر الأوروبي، وذلك في الساعة الرابعة عصرًا على استاد ستامفورد بريدج.

أما فريق نادي ساوثهامبتون تم إستضافته في استاد جوديسون بارك عن طريق فريق إيفرتون.

كما أن ليستر سيتي يدخل في تحدي قوي جدًا مع وولفرهامبتون، سيتم ذلك على استاد كينغ باور، في الساعة الرابعة عصرًا.

من أهم وأبرز المباريات والمواجهات اليوم، وهي المبارات التي يخوضها فريق نادي ليفربول أمام نوريتش سيتي، فريق نورتش سيتي عاد من جديد للشهرة والأضواء.

ايضًا على استاد فيكارج رود اليوم سوف يخوض أستون فيلا، والذي يفقد خدماته النجم المصري اللاعب محمود حسن تريزجيه أمام فريق نادي واتفورد، هذا الفريق الصاعد قريبًا، ستتم هذه المباراة في الساعة الرابعة عصرًا ايضًا.

بالإضافة إلى مواجهة مهمة ومتوازنة بين الفريقين بيرنلي وبرايتون، وذلك على استاد تيرف مور في الساعة الرابعة عصرًا.

الدوري الإنجليزي والمباريات التي ستقام في الجولة الأولى