أنيس بوجلبان مدربا مؤقتا لاهلي بنغازي الليبي

اعلن نادي اهلي بنغازي الليبي عن تعيين التونسي انيس بوجلبان كمدرب مؤقت لفريق اكابر كرة القدم خلفا للصربي ديجان ارسوف وذلك الى غاية التحاق المدرب الجديد.



وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق الليبي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "بعد اجتماع مجلس الادارة مع ادارة كرة القدم، تقرر تكليف الكابتن انيس بوجلبان للاشراف على الفريق في المباراة القادمة الى حين وصول المدرب الجديد الى مدينة بنغازي علماً بان المدرب الجديد سيباشر مهامه بقيادة الفريق ابتداءً من مباراة نجوم اجدابي".



وتعرض اهلي بنغازي يوم الخميس لخسارته الاولى هذا الموسم بتعثره امام فريق الاخضر 2-1 ضمن الجولة السابعة عشرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الدرجة الممتازة الليبية لكرة القدم. ويتصدر اهلي بنغازي ترتيب مجموعته برصيد 44 نقطة.



وكان انيس بوجلبان (43 عاما) اشرف خلال الموسم الماضي على النادي الصفاقسي قبل ان تتم اقالته بسبب سوء النتائج. كما تولى سابقا تدريب نادي كرة القدم بالحمامات واتحاد بنقردان.

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