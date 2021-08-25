ياسين مرياح ينتقل الى العين الاماراتي

ذكر فريق العين الإماراتي، اليوم الأربعاء، بأن المدافع الدولي التونسي، ياسين مرياح، قد وقع رسميا على عقد انتقاله الى الفريق لمدة موسمين، قادما من أولمبياكوس اليوناني.

يذكر أن لمرياح تجارب سابقة في البطولة التونسية حيث لعب مع جمعية أريانة ونجم المتلوي والنادي الصفاقسي.