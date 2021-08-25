الأهلي السعودي يعزز صفوفه بنجم برشلونة السابق باولينيو

عزز نادي الأهلي السعودي أمس الخميس صفوفه بتعاقده مع نجم برشلونة الإسباني السابق لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو في صفقة انتقال حر.



ونشر الأهلي مقطع فيديو في حسابه على تويتر للترحيب بلاعبه الجديد البالغ 32 عاماً والذي فسخ هذا الصيف وبالتراضي عقده مع غوانغجو إيفرغراند لعدم قدرته على العودة إلى الصين بسبب القيود المطبقة لاحتواء تفشي فيروس كورونا ونسخه المتحورة.

ولعب باولينيو مع الفريق الصيني في فترتين، الأولى بين 2015 و2017 والثانية بين 2018 و2021.

ودافع لاعب الوسط البرازيلي بين هاتين الفترتين عن ألوان برشلونة محرزاً مع النادي الكاتالوني ثنائية الدوري والكأس المحليين عام 2018.

ومَرَّ باولينيو الذي مَثَلَ المنتخب البرازيلي الأول في 56 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً، بتوتنهام الإنكليزي أيضاً بين 2013 و2015.

وكانت التجربة الصينية للاعب البرازيلي غنية جداً، إذ توج لاعب كورنثيانز السابق مع غوانغجو إيفرغراند بلقب الدوري المحلي ثلاث مرات، إضافة الى لقب الكأس المحلية مرة واحدة والكأس السوبر مرتين ودوري أبطال آسيا مرة واحدة عام 2015.

وبات باولينيو ثالث صفقات الأهلي هذا الصيف بعد مواطنه المدافع دانكلير بيريرا ولاعب الوسط الكرواتي فيليب براداريتش .

وكالات