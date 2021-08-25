تردد قنوات SSC Sports الرياضية 2021 المجاني متابعة مباريات الدوري السعودي MBS

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عمر شويل - جدة نستعرض تردد قنوات SSC Sports الرياضية المفتوحة الناقلة مباريات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد، وذلك بعد أن حصلت شركة الرياضة السعودية بشكل رسمي على حقوق البث الحصري لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021 – 2022م، وقد أعلنت شركة MBC Media Solutions المعروفة إعلامياً باسم MMS عن عقد الشراكة مع شركة SSC لكي تكون MMS هي الوكيل الإعلاني الحصري للمنافسات الرياضية السعودية التي يتم نقلها عبر القنوات الفضائية التليفزيونية وعبر القنوات الرقمية، ومن خلال موقع ثقفني نوفر تردد قناة SSC الرياضية المجانية بتقنية SD العادية وتردد قناة ssc sports بتقنية HD عالية الدقة والجودة لمتابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين حصرياً، ومن يرغب في الحصول على تذكرة المباراة القادمة، يمكنه ذلك من خلال موقع مكاني تذاكر الآن.

تردد قنوات SSC Sports الرياضية 2021

تم الإعلان رسمياً من قبل شركة SSC الفضائية إطلاق مجموعة قنوات SSC الرياضية الفضائية على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 والقمر الصناعي نايل سات بشكل مجاني لمن يرغب في متابعة القنوات المفتوحة لمتابعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وقد أوضحت شركة الرياضة السعودية بشكل رسمي أنه يمكن للمشاهد السعودي متابعة المسابقات السعودية وخاصةً دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي من خلال شاهد VIP أو عبر جهاز Gobx أو عن طريق قنوات SSC المفتوحة مجاناً على القمر الصناعي بدر 6، فمن يرغب في الحصول على ترددات قنوات SSC سبورت يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

تردد قناة SSC عربسات تردد قنوات SSC نايل سات التردد: 12418 التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 كيف ضبط تردد قنوات SSC الرياضية؟ يتم ضبط وتنزيل قنوات SSC الفضائية المجانية المتوفرة على القمر عربسات أو نايل سات وفق ما تم الإعلان عنه من قبل شركة الرياضة السعودية من خلال توجيه الطبق اللاقط “الدش” على القمر الصناعي المناسب والمتاح لديك (عرب سات بدر 6 – نايل سات)، ثم الدخول إلى إعدادات الرسيفر “التركيب”، ثم الدخول إلى قائمة الترددات. ثم النقر على زر إضافة قنوات جديدة من خلال اللون المحدد بالقائمة، ثم تعبئة تردد قنوات SSC الرياضية الجديدة الموضحة بالجدول السابق، ثم النقر على زر “OK”، وسيتم ظهور رسالة تفيد بأن المرسل موجود، قم بالنقر على زر “بحث” وسيتم تنزيل قنوات SSC سبورت بشكل فوري ومجاني على قائمة القنوات لديك بتقنية SD العادية. ويمكنكم التعرف الآن على جدول ترتيب الدوري السعودي وترتيب هدافي الدوري من خلال ثقفني، ومن يرغب في التعرف على ترددات القنوات المجانية المفتوحة وبيان شركة SSC الرياضية، بالإضافة إلى ذلك التعرف على باقات القنوات على جهاز GOBX وشاهد VIP، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

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مباريات كأس الاتحاد الآسيوي على قناة SSC 7 HD

تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية اليوم الأربعاء بتاريخ الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري عبر حساب القناة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إمكانية متابعة ومشاهدة مباريات دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي بتقنية HD عالية الدقة حصرياً على قناة SSC 7 HD من خلال شاهد VIP وجهاز GOBX الفضائي مقابل دفع الاشتراك الشهري.

جدول مباريات الجولة الثانية الدوري السعودي

من يرغب في الحصول على جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية كاملةً من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المنقولة فضائياً عبر شاشات قنوات SSC الرياضية، يمكنه ذلك من خلال فيديو جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين المرفق بالتالي:

ضبط تردد قنوات SSC السعودية

بعد أن تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية رسمياً عن توفير بعض قنوات SSC سبورت مجاناً عبر القمر الصناعي عربسات أو نايل سات للبث الفضائي، فقد أصبح بإمكان محبي ومتابعي كرة القدم السعودية الآن متابعة مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك من خلال أربعة قنوات تنقل بالمجان بتقنية SD العادية.

فقط قم بتوجيه الدش أو الطبق اللاقط للإشارة في اتجاه القمر الصناعي المناسب أو المتاح لديكم، ثم قم بالدخول إلى التركيب في جهاز الاستقبال أو الرسيفر، ثم تعبئة كلمة السر والنقر على قائمة الترددات، ثم تعبئة تردد قنوات SSC عربسات بدر 6 التالية (12418) باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، ثم النقر على زر “OK”، وسيتم إجراء البحث اليدوي عن القنوات.

وقد تم الإعلان عن أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أنه سيتم خلال الفترة القادمة طرح الكراسة الخاصة بحقوق النقل الفضائي أو التليفزيوني لمسابقات كرة القدم السعودية، وذلك اعتباراً من الموسم القادم 2022-2023م أمام القنوات الفضائية التي ترغب في ذلك، وقد جاء هذا القرار رغبةً في تطوير جوانب النقل التليفزيوني للمسابقات الرياضية السعودية خلال السنوات المقبلة.

ما هي البطولات المنقولة على قنوات SSC الرياضية الفضائية؟

أكدت مجموعة قنوات SSC سبورت على امتلاكها حقوق بث مباريات المسابقات السعودية الموسم الرياضي الجديد 2021 – 2022م، وأنه قد أصبح باستطاعة عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم بالمملكة متابعة كافة المباريات المنقولة على SSC الرياضية، حيث تمتلك قنوات اس اس سي الرياضية حق البث الحصري للمسابقات السعودية التالية:

كأس خادم الحرمين الشريفين.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

كأس السوبر السعودي.

كما أكدت على حقها الحصري في نقل جميع الأحداث الرياضية العالمية التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حصولها على الحق الحصري في نقل جميع البطولات الآسيوية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تتضمن البطولات التالية:

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022م. نهائيات كأس آسيا الصين 2023م. مسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها.

موعد بداية الدوري السعودي MBS

تنطلق أولى مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي موسم 2021م – 2022م اليوم الأربعاء بتاريخ 11 أغسطس 2021م، حيث تقام اليوم مباراة الفيحاء والاتحاد على أرضية استاد المجمعة الرياضية في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة SSC HD 1 الفضائية التي يمكنكم الحصول عليها من خلال توجيه الطبق اللاقط أو الدش على القمر الصناعي المناسب والمتاح لديكم، ثم التوجه إلى الرسيفر لضبط إعدادات القنوات الرياضية وإدخال تردد قنوات SSC Sports الرياضية عرب سات أو نايل سات الموضح بالجدول المرفق بالمقال، وسيتم التعليق على مباراة اليوم بصوت المعلق الرياضي مشاري القرني.

وتقدم مجموعة قنوات SSC الرياضية المحتوى الرياضي الحصري الخاص بها بتقنية صورة HD عالية الجودة وبالتقنية الأخرى العادية SD بشكل مجاني عبر القنوات الفضائية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات بدر 6، كما تقدم أيضاً تغطية شاملة لكافة المباريات والمحتوى البرامجي المتنوع والاستوديوهات التحليلية، بالإضافة إلى استضافة محللين فنيين مختصين، ويمكنكم الحصول على كل هذا من خلال الاشتراك بالباقات اعتباراً من تاريخ 6 سبتمبر 2021م.

شركة الرياضة السعودية SSC

تم الإعلان من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي عن استضافة المملكة العربية السعودية لنهائي دوري أبطال آسيا 2021م لكرة القدم والأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب، وقد أكدت شركة الرياضة السعودية SSC على حصول قنوات SSC الرياضية الفضائية على حقوق بث أو نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل حصري عبر شاشاتها داخل المملكة.

ومن المقرر أن يتم إقامة الدورين ربع النهائي وقبل النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر لعام 2021م، على أن يتم إقامة المباراة النهائية في تاريخ 23 نوفمبر 2021م، وقد قرر الاتحاد الآسيوي في وقتٍ سابق اختيار الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم من أجل استضافة مباريات ربع نهائي وقبل نهائي منطقة الشرق، وذلك في جيونجو خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر لعام 2021م.

مزايا قنوات SSC Sports السعودية

تتميز مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقلة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بالعديد من المزايا التي تجعل من القنوات الرياضية SSC حديث المشاهد الرياضي المحب لمتابعة المسابقات السعودية، حيث حظت على اهتمام العديد لامتلاكها الحق الحصري في نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومن أهم مميزات قنوات SSC الرياضية ما يلي:

وجود إعلاميين رياضيين من الطراز الأول وهم من كانوا يعملون لدى قنوات mbc pro sports في السابق.

وجود أفضل المعلقين الرياضين مثل فهد العتيبي ومشاري القرني وعيسى الحربين وغيرهم من المعلقين المميزين.

نقل مباريات الدوري السعودي على القمر الصناعي عربسات مجاناً.

إذاعة المباريات بجودة sd العادية، وتقنية الصورة عالية الدقة hd.

حصول القنوات الرياضية SSC السعودية على حقوق نقل العديد من المباريات المحلية والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تقديم استوديو تحليلي قبل المباراة لمناقشة كافة التفاصيل حول المباريات بحضور أفضل المحللين على الساحة الرياضية.

تغطية كاملة لكافة المباريات في الدوري السعودي ومتابعة الأحداث الرياضية العالمية لنقل الصورة الكاملة للمشاهد من خلال برامج إخبارية رياضية.

جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

تشاهدون عبر قنوات ssc الرياضية التي يمكنكم الحصول عليها من خلال ضبط تردد SSC المجاني اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 25 أغسطس 2021م في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مباراتين، حيث يمكنكم معرفة جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة للمباريات من خلال التالي:

مباراة الرائد ضد الحزم تقام في تمام 7:05م على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويتم نقل المباراة عبر قناة SSC 5 HD بتعليق خالد المديفر، وعبر قناة SSC 5 SD المفتوحة أيضاً.

الأهلي ضد ضمك تقام المباراة في تمام 8:45م على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ويتم نقل المباراة عبر قناة SSC 1 HD بتعليق جعفر الصليح، وعبر قناة SSC 1 SD بتعليق فهد الدريبي.

ومن يرغب في متابعة مباريات اليوم عبر قنوات SSC الرياضية المجانية، يمكنه ذلك من خلال ضبط تردد قناة SSC المجاني عربسات المجاني المرفق بالمقال عبر ثقفني.

مواعيد مباريات اليوم عبر قنوات SSC الرياضية

تشاهدون عبر قنوات SSC المجانية الرياضية المفتوحة sd عرب سات اليوم الخميس الموافق لتاريخ 19 أغسطس 2021م مباراة ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الجديد 2021م مباراتين، فمن يرغب في التعرف على موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة للمباريات، يمكنه ذلك من خلال التالي: