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باريس يرفض عرض ريال مدريد لمبابي

نقلت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قوله يوم الأربعاء إن ناديه رفض عرضا من ريال مدريد لضم المهاجم كيليان مبابي لأنه "غير مناسب". باريس يرفض عرض ريال مدريد لمبابينقلت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان قوله يوم الأربعاء إن ناديه رفض عرضا من ريال مدريد لضم المهاجم كيليان مبابي لأنه "غير مناسب". وذكرت تقارير إعلامية إسبانية وفرنسية يوم الثلاثاء أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 160 مليون يورو لضم اللاعب الفرنسي البالغ عمره 22 عاما والفائز بكأس العالم والذي أحرز 42 هدفا في كل المسابقات مع سان جيرمان الموسم الماضي. وينتهي عقد اللاعب المهاجم مع النادي الباريسي صيف العام المقبل، كما يمكنه التوقيع لأي فريق بشكل مجاني بدءاً من يناير المقبل.

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