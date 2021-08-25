جدول مباريات الدوري السعودي 2022 بدأ من الجولة الأولي حتى الرابعة

جدول مباريات الدوري السعودي 2022 جدول مباريات الدوري السعودي سوف يبدأ خلال الفترة القادمة مباريات الدوري السعودي التي يتابعها الملايين من عشاقها السعودية وبالتالي سوف تكون هناك منافسة كبيرة بين الأندية السعودية لكي يتمكنوا من الحصول على الدوري السعودي، وبالتالي يهتم الكثير من عشاق متابع كرة القدم مع نسب جدول مباريات الدوري السعودي التي أعلن عنها اتحاد كرة القدم وسوف تقوم بضم العديد من الفرق القوية لكي يتمكنوا من الحصول على البطولة لهذا العام، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة جدول مباريات الدوري السعودي بدأ الجولة الأولى حتى الجولة الرابعة.

مباريات الدوري السعودي

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة مواعيد جدول مباريات الدوري السعودي بدأ من الجولة الأولى والثانية والثالثة وحتى انتهائها الجولة الرابعة في المواعيد المحددة وتحديد الفرق في اليوم المحدد لهم لكي يتمكن من الحصول على لقب الدوري السعودي.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022 الجولة الأولى

المباراة الموعد الملعب الفيحاء – الاتحاد الأربعاء 11 أغسطس 2021، 3 محرم 1443، 19:15 السعودية، 18:15 مصر مدينة المجمعة الرياضية أبهاء – الشباب الخميس 12 أغسطس 2021، 4 محرم 1443، 19:15 السعودية، 18:15 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الرائد – الفتح الخميس 12 أغسطس 2021، 4 محرم 1443، 19:20 السعودية، 18:20 مصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) الحزم – التعاون الخميس 12 أغسطس 2021، 4 محرم 1443، 20:55 السعودية، 19:55 مصر ملعب نادي الحزم النصر – ضمك الجمعة 13 أغسطس 2021، 5 محرم 1443، 19:05 السعودية، 18:05 مصر مرسول بارك الأهلي – الفيصلي الجمعة 13 أغسطس 2021، 5 محرم 1443، 20:55 السعودية، 19:55 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) الاتفاق – الباطن السبت 14 أغسطس 2021، 6 محرم 1443، 18:55 السعودية، 17:55 مصر استاد الأمير محمد بن فهد الهلال – الطائي السبت 14 أغسطس 2021، 6 محرم 1443، 20:55 السعودية، 19:55 مصر استاد الملك فهد الدولي

جدول مباريات الدوري السعودي 2022 الجولة الثانية

المباراة الموعد الملعب الاتحاد – الرائد الإثنين 16 أغسطس 2021، 8 محرم 1443، 20:50 السعودية، 19:50 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) الحزم – الأهلي الخميس 19 أغسطس 2021، 11 محرم 1443، 19:10 السعودية، 18:10 مصر ملعب نادي الحزم الفيصلي – النصر الخميس 19 أغسطس 2021، 11 محرم 1443، 20:20 السعودية، 19:20 مصر مدينة المجمعة الرياضية الباطن – أبها الجمعة 20 أغسطس 2021، 12 محرم 1443، 19:05 السعودية، 18:05 مصر ملعب نادي الباطن ضمك – الطائي الجمعة 20 أغسطس 2021، 12 محرم 1443، 19:10 السعودية، 18:10 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية التعاون – الهلال الجمعة 20 أغسطس 2021، 12 محرم 1443، 20:50 السعودية، 19:50 مصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) الفتح – الفيحاء السبت 21 أغسطس 2021، 13 محرم 1443، 18:50 السعودية، 17:50 مصر ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الشباب – الاتفاق السبت 21 أغسطس 2021، 13 محرم 1443، 20:50 السعودية، 19:50 مصر استاد الملك فهد الدولي

جدول مباريات الدوري السعودي 2022 الجولة الثالثة

المباراة الموعد الملعب الرائد – الحزم الأربعاء 25 أغسطس 2021، 17 محرم 1443، 19:05 السعودية، 18:05 مصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) الأهلي – ضمك الأربعاء 25 أغسطس 2021، 17 محرم 1443، 20:45 السعودية، 19:45 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) الفتح – الشباب الخميس 26 أغسطس 2021، 18 محرم 1443، 18:45 السعودية، 17:45 مصر ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية أبها – الاتفاق الخميس 26 أغسطس 2021، 18 محرم 1443، 19:05 السعودية، 18:05 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية النصر – التعاون الخميس 26 أغسطس 2021، 18 محرم 1443، 20:45 السعودية، 19:45 مصر مرسول بارك الفيصلي – الاتحاد الجمعة 27 أغسطس 2021، 19 محرم 1443، 19:00 السعودية، 18:00 مصر مدينة المجمعة الرياضية الطائي – الفيحاء الجمعة 27 أغسطس 2021، 19 محرم 1443، 19:15 السعودية، 18:15 مصر استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الهلال – الباطن الجمعة 27 أغسطس 2021، 19 محرم 1443، 20:45 السعودية، 19:45 مصر استاد الملك فهد الدولي

جدول مباريات الدوري السعودي 2022 الجولة الرابعة