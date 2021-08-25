نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد كأس العالم في قطر 2022 الملاعب المستضيفه لمباريات كأس العالم في قطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد كأس العالم في قطر 2022 يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة الموعد الرسمي لبطولة كأس العالم 2022 التي لم يتبقى عليها الكثير من الوقت وينتظرون متابعة أقوى بطولات العالم في كرة القدم، حيث تعتبر بطولة كأس العالم من أهم المسابقات الرياضية الخاصة بقرعة القدم ويتم إقامتها كل أربع أعوام وبالتالي يشارك في هذه البطولة 32 منتخب ثم يتم تقسيمهم إلى ثماني مجموعات وبالتالي تبدأ المنافسة بينهم لكي يتمكنوا من الحصول على لقب البطولة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة موعد كأس العالم في قطر 2022.

موعد كأس العالم في قطر 2022

سوف يتم إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم لجميع المنتخبات الوطنية بداء من 21 يونيو إلى 18 ديسمبر 2022 وبالتالي سوف تكون أول بطولة تقام في دولة عربية وبالتالي تم تحديد يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 حتى يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 لبداية كأس العالم في قطر 2022 حيث قامت هذه البطولة في أسيا بعد كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان.

المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

سوف يشارك في كأس العالم 211 منتخب من الاتحادات الكروية وسوف يتم عمل تصفيات دورية حتى يصل عددهم إلى 31 مقعد يتم تأهيل البطولة والتي تتضمن أوروبا الاتحاد الأوروبي 13 مقعد أسيوي 4 مقاعد وكذلك أمريكا الجنوبية 4 مقاعد إفريقيا خمس مقاعد، أمريكا الشمالية والوسطى اتحاد، اوقيانوسيا نصف مقعد.

الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم في قطر

تم إعلان الدول المستضيفه لمونديال كأس العالم 2022 في قطر والملاعب التي تتميز بالتكنولوجيا الحديثة مع مساحات كبيرة لاستضافة أكبر عدد وهو إستاد خليفة الدولي والذي يتضمن 40 ألف مشجع، استال لوسيل والذي يتسع 86 ألف متفرج ومزود بالتكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية، إستاد الجنوب يتسع 40 , 000 إستاد الريان يتسع 35 ألف متفرج.

كذلك يشمل إستاد البيت والذي يتضمن 40 , 000 متفرج مزود بتقنيات حديثة و له بصمة الكربون ويتم استخدامه بالطاقه الشمسية وإستاد رأس أبو عبود يتضمن 40000 متفرج.