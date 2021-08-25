نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تبدأ تصفيات كأس العالم 2022 مجموعات تصفيات كاس العالم إفريقيا في المقال التالي
متى تبدأ تصفيات كأس العالم 2022 من أكثر الأمور التي يهتم بها عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم كله هي معرفة موعد بداية تصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 والتي سوف تبدأ أو تقام في دولة قطر، وتعتبر بطولة كأس العالم ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم كله وسوف يتم إقامة هذه المباراة على الأراضي القطرية وهي من أهم البطولات الهامة لجميع المنتخبات ويتم إقامتها كل أربع سنوات، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على موعد بداية تصفيات كأس العالم 2022.
متى تبدأ تصفيات كاس العالم
بعد أن تم تحديد بدأ تصفيات كأس العالم قريبا التي سوف تقام في دولة قطر سوف تبدأ بدأ من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 وتعتبر تصفيات كأس العالم من أقوى المنافسات القوية لكرة القدم التي سوف يشارك فيها جميع منتخبات العالم، وسوف يتم إقامتها في دولة قطر وسوف يتم تصفية المجموعات حتى تتاهل بعض الفرق إلى كأس العالم للحصول على المركز الأول، وسوف نوضح لكم من خلال الجدول التالي مواعيد بداية تصفيات كأس العالم والتي تبدأ في اثنين من سبتمبر حتى 29 مارس 2022 واليكم المواعيد الرسمية كالآتي،
|الدور
|الجولة
|الموعد
|الدور الأول
|الذهاب
|6 يونيو 2019
|الإياب
|11 يونيو 2019
|الدور الثاني
|الجولة الأولى
|5 سبتمبر 2019
|الجولة الثانية
|10 سبتمبر 2019
|الجولة الثالثة
|10 أكتوبر 2019
|الجولة الرابعة
|15 أكتوبر 2019
|الجولة الخامسة
|14 نوفمبر 2019
|الجولة السادسة
|19 نوفمبر 2019
|الجولة السابعة
|25 مارس / 28 مايو / 3 يونيو 2021
|الجولة الثامنة
|4 ديسمبر 2020 / 30 مارس / 7 و9 يونيو 2021
|الجولة التاسعة
|30 مارس / 30 مايو / 11 يونيو 2021
|الجولة العاشرة
|15 يونيو 2021
|الدور الثالث
|الجولة الأولى
|2 سبتمبر 2021
|الجولة الثانية
|7 سبتمبر 2021
|الجولة الثالثة
|7 أكتوبر 2021
|الجولة الرابعة
|12 أكتوبر 2021
|الجولة الخامسة
|11 نوفمبر 2021
|الجولة السادسة
|16 نوفمبر 2021
|الجولة السابعة
|27 يناير 2022
|الجولة الثامنة
|1 فبراير 2021
|الجولة التاسعة
|24 مارس 2022
|الجولة العاشرة
|29 مارس 2022
|الدور الرابع
|مباراة واحدة
|مايو أو يونيو 2022
|الملحق
|الذهاب
|يونيو 2022
|الإياب
مجموعات تصفيات كاس العالم إفريقيا
سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في إفريقيا والتي يكون المقر الخاص بها الاتحاد الإفريقي بالقاهرة وسوف نوضح لكم من خلال الجداول التالية المجموعات المحددة وهي كالآتي،
|المجموعة الأولى
|المركز
|الفريق
|1
|الجزائر
|2
|بوركينا فاسو
|3
|النيجر
|4
|جيبوتي
|المجموعة الثانية
|المركز
|الفريق
|1
|تونس
|2
|زامبيا
|3
|موريتانيا
|4
|غينيا الاستوائية
|المجموعة الثالثة
|المركز
|الفريق
|1
|نيجيريا
|2
|الرأس الأخضر
|3
|جمهورية أفريقيا الوسطى
|4
|ليبريا
|المجموعة الرابعة
|المركز
|الفريق
|1
|الكاميرون
|2
|كوت ديفوار
|3
|موزمبيق
|4
|مالاوي
|المجموعة الخامسة
|المركز
|الفريق
|1
|مالي
|2
|أوغندا
|3
|كينيا
|4
|رواندا
|المجموعة السادسة
|المركز
|الفريق
|1
|مصر
|2
|الجابون
|3
|ليبيا
|4
|أنجولا
|المجموعة السابعة
|المركز
|الفريق
|1
|غانا
|2
|جنوب أفريقيا
|3
|زيمبابوي
|4
|إثيوبيا
|المجموعة الثامنة
|المركز
|الفريق
|1
|السنغال
|2
|الكونغو
|3
|ناميبيا
|4
|توجو
|المجموعة التاسعة
|المركز
|الفريق
|1
|المغرب
|2
|غينيا
|3
|غينيا بيساو
|4
|السودان
|المجموعة العاشرة
|المركز
|الفريق
|1
|الكونغو الديموقراطية
|2
|بنين
|3
|مدغشقر
|4
|تنزانيا
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