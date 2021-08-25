متى تبدأ تصفيات كأس العالم 2022 مجموعات تصفيات كاس العالم إفريقيا

متى تبدأ تصفيات كأس العالم 2022 من أكثر الأمور التي يهتم بها عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم كله هي معرفة موعد بداية تصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 والتي سوف تبدأ أو تقام في دولة قطر، وتعتبر بطولة كأس العالم ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم كله وسوف يتم إقامة هذه المباراة على الأراضي القطرية وهي من أهم البطولات الهامة لجميع المنتخبات ويتم إقامتها كل أربع سنوات، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على موعد بداية تصفيات كأس العالم 2022.

متى تبدأ تصفيات كاس العالم

بعد أن تم تحديد بدأ تصفيات كأس العالم قريبا التي سوف تقام في دولة قطر سوف تبدأ بدأ من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 وتعتبر تصفيات كأس العالم من أقوى المنافسات القوية لكرة القدم التي سوف يشارك فيها جميع منتخبات العالم، وسوف يتم إقامتها في دولة قطر وسوف يتم تصفية المجموعات حتى تتاهل بعض الفرق إلى كأس العالم للحصول على المركز الأول، وسوف نوضح لكم من خلال الجدول التالي مواعيد بداية تصفيات كأس العالم والتي تبدأ في اثنين من سبتمبر حتى 29 مارس 2022 واليكم المواعيد الرسمية كالآتي،

الدور الجولة الموعد الدور الأول الذهاب 6 يونيو 2019 الإياب 11 يونيو 2019 الدور الثاني الجولة الأولى 5 سبتمبر 2019 الجولة الثانية 10 سبتمبر 2019 الجولة الثالثة 10 أكتوبر 2019 الجولة الرابعة 15 أكتوبر 2019 الجولة الخامسة 14 نوفمبر 2019 الجولة السادسة 19 نوفمبر 2019 الجولة السابعة 25 مارس / 28 مايو / 3 يونيو 2021 الجولة الثامنة 4 ديسمبر 2020 / 30 مارس / 7 و9 يونيو 2021 الجولة التاسعة 30 مارس / 30 مايو / 11 يونيو 2021 الجولة العاشرة 15 يونيو 2021 الدور الثالث الجولة الأولى 2 سبتمبر 2021 الجولة الثانية 7 سبتمبر 2021 الجولة الثالثة 7 أكتوبر 2021 الجولة الرابعة 12 أكتوبر 2021 الجولة الخامسة 11 نوفمبر 2021 الجولة السادسة 16 نوفمبر 2021 الجولة السابعة 27 يناير 2022 الجولة الثامنة 1 فبراير 2021 الجولة التاسعة 24 مارس 2022 الجولة العاشرة 29 مارس 2022 الدور الرابع مباراة واحدة مايو أو يونيو 2022 الملحق الذهاب يونيو 2022 الإياب

مجموعات تصفيات كاس العالم إفريقيا

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في إفريقيا والتي يكون المقر الخاص بها الاتحاد الإفريقي بالقاهرة وسوف نوضح لكم من خلال الجداول التالية المجموعات المحددة وهي كالآتي،

المجموعة الأولى المركز الفريق 1 الجزائر 2 بوركينا فاسو 3 النيجر 4 جيبوتي

المجموعة الثانية المركز الفريق 1 تونس 2 زامبيا 3 موريتانيا 4 غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة المركز الفريق 1 نيجيريا 2 الرأس الأخضر 3 جمهورية أفريقيا الوسطى 4 ليبريا

المجموعة الرابعة المركز الفريق 1 الكاميرون 2 كوت ديفوار 3 موزمبيق 4 مالاوي

المجموعة الخامسة المركز الفريق 1 مالي 2 أوغندا 3 كينيا 4 رواندا

المجموعة السادسة المركز الفريق 1 مصر 2 الجابون 3 ليبيا 4 أنجولا

المجموعة السابعة المركز الفريق 1 غانا 2 جنوب أفريقيا 3 زيمبابوي 4 إثيوبيا

المجموعة الثامنة المركز الفريق 1 السنغال 2 الكونغو 3 ناميبيا 4 توجو

المجموعة التاسعة المركز الفريق 1 المغرب 2 غينيا 3 غينيا بيساو 4 السودان