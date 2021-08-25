نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال في دوري الأبطال أمام استقلال طهران وتاريخ مواجهات الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير كرة القدم السعودية والعربية حلول موعد مباراة الهلال في دوري الأبطال المقرر إقامتها على ملعب “زعبيل” بمدينة دبي حيث أعلن مدرب الهلال “ليوناردو جارديم” عن اللاعبين الأجانب المقرر قيدهم في قائمة الزعيم الآسيوية، وهم : (جانج هيون سو وماتيوس بيريرا وموسى ماريجا)، وقرر جارديم استبعاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز وذلك لأسباب فنية وترك هذا القرار انقسامًا كبيرًا بين جماهير الزعيم الذين اعترض بعضهم على استبعاد غوميز، وأيد البعض الآخر قرار المدرب البرتغالي بضم موسى ماريجا في القائمة الآسيوية للفريق بدلاً من المهاجم الفرنسي.

موعد مباراة الهلال في دوري الأبطال

يترقب جماهير وعشاق الزعيم حلول موعد مباراة الهلال واستقلال طهران المقرر اقامتها في مدينة دبي، وذلك ضمن قمة منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حيث سيخوض الهلال مباراة الباطن القادمة في الدوري السعودي ثم بعد ذلك سيبدأ في التحضير للقاء فريق الاستقلال الإيراني حيث سيكون لقاء مصيري وحاسم بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي جعل جميع المباريات في الأدوار الاقصائية من جولة واحدة فقط في النسخة الحالية من دوري الأبطال.

ويرغب قطاع كبير من جماهير الزعيم دائما قبل انطلاق مباراة الهلال في دوري الأبطال الاطلاع على نتائج المباريات السابقة لفريقه أمام المنافس، وذلك لاستخدام تلك النتائج كأداة قياس لأداء الفريق ومعرفة مدى قوة الهلال أمام الفرق الأخرى، وتعد مواجهة الهلال واستقلال طهران المقبلة هي المواجهة رقم 11 في جميع البطولات الآسيوية التي جمعتهما، يلي وفيما نتائج المباريات العشرة الماضية :

الفائز النتيجة البطولة والتاريخ الهلال 1-1 (3-4) ضربات جزاء نهائي دوري أبطال آسيا (نظامها القديم)/ 1992 الهلال 0-0 (4-5) ضربات جزاء نصف نهائي كأس الكؤوس الآسيوي / 1997 استقلال طهران 2-1 ربع نهائي دوري أبطال آسيا (نظامها القديم)/ 1999 الهلال 2-3 دور المجموعات من دوري أبطال آسيا/ 2003 استقلال طهران 2-1 ذهاب دور المجموعات من دوري أبطال آسيا (الرياض) 2013 الهلال 0-1 اياب دور المجموعات من دوري أبطال آسيا (طهران) 2013 استقلال طهران 1-0 ذهاب دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2018 استقلال طهران 1-0 اياب دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2018 استقلال طهران 2-1 ذهاب دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2019 الهلال 0-1 اياب دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2019

ويتضح من الجدول السابق، تكافؤ نتائج مباريات الهلال واستقلال طهران على مدار البطولات الآسيوية المختلفة حيث يتقاسم كلا الفريقين عدد مرات الفوز بواقع 5 انتصارات لكل فريق على مدار أكثر من 20 سنة ماضية، ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال في دوري الأبطال أمام استقلال طهران على ملعب “زعبيل” بمدينة دبي، وذلك يوم 13 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.