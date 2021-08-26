بايرن يسحق بريمر بـ12 هدفاً
سحق بايرن ميونخ مضيفه بريمر، أحد أندية الدرجة الخامسة، 12 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، ليقطع تذكرة العبور للدور الثاني من المسابقة.
وكانت المباراة قد تم تأجيلها لتقام بعيدا عن باقي لقاءات الدور الأول، وذلك بعدما خضع فريق بريمر للحجر الصحي بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد ضمن صفوفه.
وتألق الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتينغ وسجل أربعة أهداف للبايرن في الدقائق الثامنة و28 و35 و82.
وسجل اللاعب الشاب جمال موسيالا هدفين في الدقيقتين 16 و48، فيما سجل وارم لاعب بريمر هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، ثم سجل مالك تيلمان وليروي ساني وميكايل كويسانس وبونا سار وكورنتين توليسو في الدقائق 48 و65 و80 و86و88.
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