نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والباطن في الجولة الثالثة بالدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر جماهير نادي الهلال السعودي المباراة القادمة في الجولة الثالثة من بطولة دوري محمد بن سلمان ويسعى الزعيم إلى مواصلة الانتصارات حيث حقق الفريق الفوز في الجولة الأولى والثانية حيث يمتلك الفريق 6 نقاط وذلك للحفاظ على اللقب وعلى صعيد آخر يدخل نادي الباطن اللقاء بمعنويات عالية وذلك بعد الفوز في مباراته التي لعبها بالجولة الثانية من البطولة عندما فاز على فريق أبها بهدفين مقابل هدف واحد لذلك يسعى الفريق الى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزعيم ويمتلك فريق الباطن 3 نقاط ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال والباطن بدوري محمد بن سلمان

يلتقي نادي الهلال والباطن يوم الجمعة الموافق 27/8/2021 وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة وتقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي بقيادة الحكم البوليفي جيري فارجاس ويكون سمير المعيرفي معلق المباراة.

تاريخ مواجهة الفريقين في البطولة

التقي الفريقين في بطولة الدوري السعودية ثمانية مواجهات قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة وحقق الزعيم الهلالي الفوز في ستة مباريات وتعادلا في مباراتين حيث لم يتلقى نادي الهلال أي هزيمة من نادي الباطن في المواجهات السابقة لهم من البطولة، ويتم نقل أحداث مباريات الدوري السعودي عبر Ssc sports المجانية ويمكن ضبط التردد عبر القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وبعد معرفة التردد قم بضبط جهاز الاستقبال ومن الإعدادات قم بتحديد القمر الصناعي وأدخل التردد بعدها قم بالضغط على بحث.

تشكيل فريق الهلال المتوقع للمباراة

كان سلمان الفرج قد غاب عن تدريبات الفريق يوم الثلاثاء بسبب الفحص الطبي ولكن نسبة مشاركته في المباراة كبيرة جداً وقد ذكر نادي الهلال عن مشاركة الثنائي ناصر الدوسري وعبدالله عطيف في التدريبات الجماعية للفريق ولكن لم تتحدد مدي إمكانية مشاركتهم في مباراة الفريق ضد الباطن.