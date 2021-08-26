تفاصيل عرض مانشستر سيتي لرونالدو

أشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تقدم بعرض لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال هذا الصيف.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابرزيو رومانو، والذي يعمل بمحطة "سكاي سبورت إيطاليا" عن تفاصيل عرض مانشستر سيتي لضم رونالدو خلال الصيف الحالي.

وأوضح رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات الأوروبية، بأن نادي مانشستر سيتي قدم عرضا إلى رونالدو يتضمن عقدا لمدة سنتين، براتب سنوي يترواح بين 14 و15 مليون يورو.

وبحسب رومانو، فإن السيتي يرفض دفع أي أموال نظير ضم رونالدو، حيث يريد الظفر به بشكل مجاني، كما لا يريد إقحام مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس ضمن الصفقة.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن وكيل أعمال رونالدو، البرتغالي خورخي مينديز، وصل إلى مدينة "تورينو" الإيطالية، لبحث إمكانية رحيل الدون، حيث سيحاول العمل خلال الأسبوع المقبل على إتمام انتقال رونالدو للسيتي.

وانضم كريستيانو رونالدو (36 عاما) إلى صفوف يوفنتوس صيف عام 2018 بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، وينتهي صيف 2022.

ويأمل مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، في ضم مهاجم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد فشل مفاوضات ضم الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير.

وأعلن كين أمس الأربعاء، رسميا عن بقائه مع توتنهام بعدما تحدثت تقارير صحفية عن نية إدارة النادي اللندني رفع راتبه إلى 330 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع بدلا من 230 ألف إسترليني.

وينتهي الميركاتو الصيفي الحالي في إنجلترا يوم الثلاثاء 31 أغسطس، مما يعني أن هناك 5 أيام فقط متاحة لاستكمال الصفقة، التي ستكون كبيرة بالتأكيد، علما بأن رونالدو سبق له اللعب لصالح الجار مانشستر يونايتد بين 2003 و2009، محققا معه عدة ألقاب محلية وقارية.

المصدر: وكالات