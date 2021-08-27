موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 الجولات الستة للموسم الجديد بالدوري

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 للجولات الستة التي ستبدأ بالموسم الجديد . ذلك الدوري المشاركين به ثمان مجموعات تضم 32 فرقة من الفرق الأوربية . التي تم تحديدها في قرعة دوري أبطال أوروبا . كذلك مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 الثمان التي تضم 32 فرقة سنعرض أسماء الفرق المشاركة . كما جاءت بعد أن تحددت بالقرعة التي أقيمت في إسطنبول التركية . بجانب أنه تم تحديد المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا التي ستكون يوم 28 مايو القادم . كذلك تم تحديد موعد بداية دوري أبطال أوروبا 2022 للمباراة الأولي التي تنطلق بعد تحديد القرعة مباشرةً . والتي يتم نقل أحداثها علي تردد قناة bein sport المفتوحة .

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 والمجموعات المشاركة بالدوري

بعد أن اختتم الحفل الافتتاحي في مدينة إسطنبول بتركيا . جاءت بعدها قرعة دوري أبطال أوروبا وحددت المجموعات المشاركة بعددها المشار أليه . ذلك بجانب أيضاً تحدد المستوي الأول وتكون مشاركةً به فرق . بايرن ميونخ ، أتليتكو مدريد ، ليل ، أنتر ميلان ، مانشستر سيتي ، فيا ريال ، سبورتنج لشبونة ، تشيلسي . كما تأتي المجموعة الثانية التي تضم برشلونة يوفينتوس ، ليفربول ، مانشستر يونايتد ، باريس سان جيرمان ، ريال مدريد ، إشبيليه ، بوروسيا ، دورتموند . كذلك تحدد المستوي الثالث في دوري أبطال أوروبا . أتالانتا ، شاختار (موناكو ) ، أياكس ، لايبزيج ، سالزبورج ، أمستردام ، ريد بول ، زينيب ، بنفيكا ، فياريال . كما تأتي في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022 المستوي الرابع . دينامو زغرب ، ميلان ، كوبنهاجن ، بروج ، سلافيا براج ، مالمو ، دينامو كييف ، فولفسبورج .

المواعيد المحددة في بداية كافة المباريات بالدوري

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 في الجولة الأولي ستكون 14 ، 15 سبتمبر . كما تحدد موعد مباريات الجولة الثانية بالدوري يوم 28 من شهر سبتمبر . كذلك موعد دوري أبطال أوروبا بالجولة الثالثة ستكون يومي 19 ، 20 سبتمبر . تلك المواعيد بجانب موعد بداية المجموعة الرابعة ستكون يومي 2 ، 3 نوفمبر . كما تحددت مواعيد الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا يومي 23 ، 24 نوفمبر . كذلك بجانب المواعيد الخاصة بالمجموعة السادسة تحددت يومي 7 ، 8 ديسمبر . تلك المواعيد جميعها التي تم تحديدها في الدور الأول في الدوري . كما في حالة إعلان مباريات الدور الثاني بالدوري سنعرضها لكم بشكل تفصيلي فيما بعد .

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 التي تحددت المجموعات الثمان المشاركة . تلك التي عددها الإجمالي 32 فرقة مشاركة وتم عرض المباريات في دوري أبطال أوروبا . تلك التي تم تقسيمها علي ستة مجموعات وتم عرض كافة التواريخ التي تقام بها مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد .