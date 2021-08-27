نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال والباطن عبر تردد قنوات Ssc الرياضية السعودية الجديدة نايل سات وعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات قناة ssc الرياضيه السعوديه الناقله لمباريات الدوري السعودي لكره القدم وهي بطوله دوري كاس الامير محمد بن سلمان حيث ستكون هذه القنوات بنقل جميع مباريات البطوله عبر القنوات الجديده التي قد تم اطلاقها في اوائل اغسطس الحالي بالتعاون مع شركه انبي سي الفضائيه قصه تكون هذه القنوات مجانيه لجميع مشاهدي ومحبي كره القدم حذف التوقيع العديد من البطولات والمباريات الدوليه الهامه و سوف تنقل مباريات الجوله الثالثه من الدوري السعودي للمحترفين ومنها مباراه الهلال والباطن

تردد قنوات Ssc الرياضية السعودية الجديدة

يهتم مشاهدي كرة القدم في المملكة والوطن العربي بضبط تردد قناة ssc اس اس سي وهي أصبحت أشهر القنوات الرياضية وهي من القنوات المفتوحة ويمكن أن يتم ضبطها عبر أجهزة الاستقبال حيث أنها تتواجد علي القمر الصناعي النايل سات ويمكن ضبط تردداتها كا واضح بالجدول الآتي:

اسم القناة :ssc اس اس سي السعودية الرياضية

القمر الصناعي: نايل ات

التردد: 12562

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: عمودي v

معامل التصحيح:¾ أو 2/3

تردد SSC السعودية علي عرب سات 2021 الجديد

يمكن أيضا لجميع مشاهدي مباريات كرة القدم في المملكة العربية السعودية أن يقوم بضبط تردد قنوات SSC الرياضية وذلك علي القمرعرب سات، Arabsat، وتتواجد القنوات الرياضية علي هذا القمر مجانية وهيبتقنية الـ SD SSC و HD حيث يتم ضبط القنوات علي التردد التالي:

القمر الصناعي: عربسات

تردد القناة: 11747.

معامل الإستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3و 4/3 و 6/5.ssc اس اس سي السعودية الرياضية

موعد مباراة الهلال والباطن اليوم

تقام اليوم مباريات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي لبطولة دوري كأس الامير محمد بن سلمان، وستقام مباراة اليوم علي استاد الملك فهد الدولي بمدينة بمدينة الرياض وسوف تبدأ هذه المباراة :

في تمام الساعة الثامنة الا ربع مساء بالتوقيت المحلي لمدينة لقاهرة

تمام التاسعة الا ربع مساء بتوقيت مدينة مكة المكرمة

تمام العاشرة الا ربع بتوقيت بدولة الامارات العربية وسلطنة عمان

وسيتم نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين علي القنوات الرياضية الجديجة اس اس سى.