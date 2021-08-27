نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراه ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي المواعيد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات وآخر الأخبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه ليفربول وتشيلسي ، من جديد تستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2021/2022 وتحديدًا من الأسبوع الثالث، ضمن جولة الذهاب، التي تنطلق يوم غدٍ السبت 28 أغسطس 2021، حيث تشهد إقامة 7 مباريات في اليوم الافتتاحي، تبدأ بـ مباراة مانشستر سيتي وأرسنال ، وتنتهي بـ مباراة تشيلسي وليفربول ، والتي يحتضنها ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية ومعقل الريدز .

ويطمح كلا الفريقين إلى مواصلة عروضهما القوية في الجولتين الماضيتين، أملًا في تسجيل لقب جديد هو الـ20 لـ الريدز ، والذي يعادل به رقم مانشستر يونايتد الأكثر تتويجًا بلقب البريميرليج ، فيما يسعى البلوز إلى لقب سابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة الإنجليزية التي تعد الأقوى عالميًا في السنوات الأخيرة.

في السطور التالية، نستعرض أبرز استعدادات الفريقين لـ مباراة ليفربول وتشيلسي وآخر أخبار الناديين العريقين، علاوة على موعد المباراة والقنوات الناقلة، وكذلك تاريخ مواجهات عملاقي كرة القدم الإنجليزية .

نادي ليفربول

نبدأ تغطيتنا مع فريق نادي ليفربول الإنجليزي ، الذي يخوض مواجهة السبت، باحثًا عن الانتصار الثالث له هذا الموسم، بعد الفوزين المميزين على حساب نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة ثم بيرنلي بثنائية بيضاء، ما دفعه إلى وصافة الجدول، يفصله عن وست هام يونايتد المتصدر حاليًا فارق الـ3 أهداف المسجلة فقط.

وعلى ضوء النتائج سالفة الذكر، فقد نجح الريدز في جمع 6 نقاط وصافي (5) أهداف، في بداية هي الأجمل لـ رفقاء صلاح وماني، قد تعيدهم إلى منصات التتويج التي كان آخر عهدها بها في موسم 2019/2020، وذلك في ظل تراجع نتائج المنافس التقليدي في السنوات الأخير مانشستر سيتي في الجولتين الماضيتين، فضلًا عن مانشستر يونايتد وصيف النسخة الأخيرة من الـ Premier League .

وحول آخر أخبار نادي ليفربول الإنجليزي ، حيث واصل الفريق استعدادته القوية من أجل المواجهة المميزة التي تجمعه بـ حامل لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة، والتي تعد أولى الاختبارات الحقيقية لكتيبة الألماني يورجن كلوب.

وقبل ساعات ، شهدت قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2022 وقوع نادي ليفربول في المجموعة الثانية القوية والتي تضم أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.

نادي تشيلسي

في المقابل، يخوض نادي تشيلسي الإنجليزي مواجهة السبت، ساعيًا هو الآخر إلى نقاطها الثالث، من أجل اقتناص الصدارة أو على الأقل وصافة المسابقة، ولو مؤقتًا، في طريقه نحو لقب غائب عن قلعة البلوز منذ آخر بطولاته في الدوري الإنجليزي موسم 2016/2017.

وفي الجولتين الأوليين من عمر المسابقة الإنجليزية، نجحت كتيبة المدرب الألماني المجتهد توماس توخيل في الفوز على حساب كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، ثم أمام أرسنال في ديربي لندن الأسبوع الماضية بثنائية بيضاء.

وبناءً على ذلك، نجح الفريق اللندني في جمع 6 نقاط وصافي (5) أهداف أيضًا على غرار مضيفه في مواجهة السبت، وهو يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول البطولة المحلية الإنجليزية.

ومن آخر أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي ، فقد واصل البلوز استعداداتهم المكثفة للقاء المرتقب مع الريدز يوم السبت المقبل، من أجل تقديم موسم مميز على المستوى المحلي في الـ Premier League .

إلا أن الحدث الأبرز بالنسبة لـ تشيلسي هو وقوعه في المجموعة الثامنة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2021/2022 والتي يحمل الفريق الإنجليزي لقبها، حيث سيلعب مع كل من أندية يوفنتوس الإيطالي وزينيت بطرسبرج الروسي بالإضافة إلى مالمو السويدي.

أما عن جوائز اليويفيا 2021 ، فقد كان للبلوز النصيب الأكبر، إذ توج الإيطالي جوروجينيو بلقب الأفضل أو لاعب العام في أوروبا، وذلك بعد تتويجه مع البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2021 على حساب مانشستر سيتي قبل أن يفوز مع الآتزوري ببطولة أمم أوروبا 2020 أو يورو 2020 على حساب المنتخب الإنجليزي .

كما حاز الألماني توماس توخيل ( مدرب تشيلسي ) لقب الأفضل على مدار العام في القارة العجوز متفوقًا على الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي والإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي.

كما حصل الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي أيضًا على لقب أفضل لاعب وسط في أوروبا لعام 2021 .

وفاز السنغالي إدواردو ميندي حارس البلوز بلقب أفضل حارس في أوروبا بعدما أسهمت تصدياته المميزة في تتويج فريق بذات الأذنين في الموسم المنقضي.

تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي

على مدار تاريخهما العريق، شهدت مواجهات تشيلسي وليفربول خوضهما إجمالي 84 مباراة، منهم 58 مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعن إجمالي النتائج في المواجهات المباشرة والرسمية بين الريدز والبلوز ، فقد حقق نادي ليفربول الفوز في 30 مواجهة، بينما أحرز تشيلسي الانتصار في 32 مباراة، وخيم التعادل على لقاءات الفريقين في 22 مناسبة.

وعلى الصعيد التهديفي، فقد أحرز Liverpool إجمالي 103 أهداف في شباك Chelsea ، فيما استقبلت شباكه 106 أهداف.

وحول أكبر نتيجة شهدتها لقاءات الفريقين، فكانت من نصيب ليفربول والذي أحرز الفوز بنتيجة (5-1) على حساب تشيلسي، في لقاء الدور الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1995/1996.

وللاطلاع على إجمالي النتائج في مواجهات الفريقين فمن خلال الصورة أدناه:

موعد مباراه ليفربول وتشيلسي

من المقرر إقامة مباراة تشيلسي وليفربول ، مساء غدٍ السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف ( 7.30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6.30 م ) بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف ( 4.30 م ) بتوقيت جرينتش.

وقد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إسناد القيادة التحكيمية في المباراة إلى حكم الساحة الدولي أنتوني تايلور.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، بنقل فعاليات وأحداث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium التي تبث عبر الترددات الموضحة في الصورة أدناه، بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

ووفق لبعض المصادر الإعلامية، فقد أسندت الشبكة القطرية للمعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على أبرز المعلومات حول مباراه ليفربول وتشيلسي المرتقبة غدًا السبت في الدوري الإنجليزي ، بالإضافة إلى آخر أخبار الناديين، علاوة على تاريخ مواجهات تشيلسي وليفربول ، واختتمنا بـ موعد المباراة والقنوات الناقلة وحكم اللقاء ومعلق المباراة.