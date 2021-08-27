انت الان تتابع تفاصيل خبر انتهت! عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عاد كريستيانو رونالدو رسميًا إلى مانشستر يونايتد بعد 24 ساعة من التقلبات والانعطافات في ملحمة انتقال لا مثيل لها.

أعلن النادي في بيان قبيل الخامسة مساء الجمعة “يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو ويتبقى إتمام الفحوص الطبية و الاتفاق علي بعض الشوط الشخصية “.

وكان ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس قد أكد في وقت سابق يوم الجمعة أن رونالدو يريد الرحيل عن النادي الإيطالي، واستقل رونالدو طائرة خاصة في تورينو مغادرا ايطاليا، بينما كان وكيله يفاوض العديد من الأندية بشأن مستقبله.

كان مانشستر سيتي هو وجهته المفترضة حتى صباح الجمعة، مع تقارير متعددة تشير إلى أن صفقة بين رونالدو ويوفنتوس وبطل الدوري الإنجليزي الممتاز كانت على وشك الانتهاء.

لكن من ليلة الخميس حتى صباح الجمعة، انضم طرف جديد إلى الصراع لضم اللاعب الأفضل في العالم. بعد ساعات فقط من اعتبار السيتي المرشح الأوفر حظًا، اشتدت حدة المفاوضات بين رونالدو وأشرس منافس لسيتي، مانشستر يونايتد.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد للصحفيين في مؤتمر صحفي في وقت سابق يوم الجمعة إن يونايتد “أجرى اتصالات قليلة” مع رونالدو. أفاد فابريزيو رومانو أن يونايتد على اتصال بوكيل رونالدو، خورخي مينديز، وكان “مهتمًا بجدية” في لم شمله مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عامًا.

قال سولشاير: “لم أكن أعتقد أن كريستيانو سيترك يوفنتوس”. “إذا أراد في أي وقت الابتعاد عن يوفنتوس، فهو يعلم أننا هنا.”

وتابع سولشاير: “بالنسبة لي هو أعظم لاعب في كل العصور. لقد كان لدينا القليل من التواصل وأنا أعلم أن لاعب خط وسط يونايتد برونو فرنانديز كان يتحدث معه أيضًا. كان هناك الكثير من التكهنات في الأيام القليلة الماضية.

“دعونا نرى ما سيحدث مع كريستيانو، إنه أسطورة هذا النادي. لعبت معه ودربته. إنه إنسان رائع. دعونا نرى ما سيحدث مع كريستيانو “.

بينما كان سولشاير يعقد مؤتمره الصحفي، كان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي أيضا. حيث قال “هناك الكثير من التعقيدات”.

قال: “كل ما يمكنني قوله هو، مع بقاء ثلاثة أو أربعة أيام في سوق الانتقالات، كل شيء يمكن أن يحدث. ولكن من وجهة نظري الشخصية ، هناك عدد قليل من اللاعبين – بما في ذلك رونالدو – يقررون إلى أين يذهبون للعب “.

وقال جوارديولا إنه “مسرور بالفريق الذي لدينا وسنبقى على حالنا”. وقال لاحقًا إن “كريستيانو سيقرر المكان الذي يريد أن يلعب فيه ، وليس مانشستر سيتي ، وليس أنا”.

بعد ذلك بوقت قصير، أشارت تقارير واسعة النطاق إلى أن سيتي قد تراجع عن المفاوضات.

ثم تقدمت المفاوضات بين رونالدو ويونايتد بسرعة. ذكر رومانو أن مجلس إدارة يونايتد كان في مناقشات حول رسوم الانتقال والراتب المطلوب لإعادة رونالدو إلى أولد ترافورد. وبحسب ما ورد رونالدو تحدث مع السير أليكس فيرجسون، مديره في يونايتد من 2003-2009، صباح الجمعة، وأيضا مع زملائه السابقين في يونايتد.

ثم حول يونايتد انتباهه إلى يوفنتوس، وقيل إنه قدم عرضًا رسميًا بقيمة 25 مليون يورو (29.5 مليون دولار)، مع 3 ملايين يورو أخرى (3.5 مليون دولار) في شكل إضافية.

وأشار تقرير آخر، من ديفيد أورنستين، إلى أن الرسوم ستكون 15 مليون يورو (17.7 مليون دولار) بالإضافة إلى 8 ملايين (9.4 مليون دولار) في شكل إضافات. لم يتم الكشف عن شروط الانتقال التي وافق عليها الناديان في النهاية.

وقال البيان الرسمي ليونايتد “إن الاتفاق ما زال جاريا حول بعض الشروط الشخصية”، لكن هذه نتيجة مفروغ منها. يعود رونالدو إلى النادي حيث سجل 118 هدفًا وفاز بسبعة ألقاب كبرى على مدار ستة مواسم في وقت سابق من مسيرته.