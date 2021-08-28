سيسوكو ينتقل من توتنهام إلى واتفورد

انتقل لاعب الوسط الدولي الفرنسي موسى سيسوكو من توتنهام الإنكليزي إلى مواطنه واتفورد لمدة عامين، بحسب ما أعلن الفريقان.



قال واتفورد في بيان الجمعة: "يسعد هورنتس الإعلان عن التعاقد مع الفرنسي المخضرم كثيراً موسى سيسوكو من توتنهام".

سيسوكو (32 عاماً) الذي نشأ في تولوز، انضمّ إلى توتنهام عام 2016 من نيوكاسل الإنكليزي أيضاً، وحمل ألوان سبيرز في 202 مباراة في مختلف المسابقات.

قدّم أفضل مواسمه مع نادي شمال لندن في 2018-2019، وكان دوره رئيساً في بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام ليفربول صفر-2.

خاض 70 مباراة مع منتخب فرنسا، خصوصاً مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016 و2020.

وقد يحمل ألوان فريقه الجديد الأحد خلال زيارة واتفورد لتوتنهام بالذات ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي.

وكالات