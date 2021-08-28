نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم.. قمة مبكرة بقيادة محمد صلاح ضد لوكاكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في قمة الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك تزامناً مع بدء انطلاق القمة الكروية الإنجليزية الكبيرة بمشاركة النجم المصري اللامع في سماء الساحرة المستديرة محمد صلاح مهاجم الريدز وهداف الفريق. وهناك الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم في الوطن العربي وخاصة مصر سيتابعون الآن ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الشوط الأول والثاني في البريميرليج لذلك سنعمل على رصد وتقديم متابعة مستمرة وتغطية شاملة عن ملخص أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي.

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي ، تنطلق مباراة الريدز والبلوز اليوم السبت الموافق 28-8-2021 في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وليبيا، بينما تنطلق المباراة في معقل الريدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية، بينما ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أهداف ليفربول وتشيلسي



ليفربول 0 تشيلسي 0

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي المتوقعة:

حراسة المرمى: أليسون .

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس .

خط الوسط: جوردان هندرسون، نابي كيتا، أوكسليد تشامبرلين .

في الهجوم: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح .

تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول المتوقعة

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: أزبيليكويتا، كريستينسن، روديجير .

خط الوسط: جيمس، جورجينيو، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو، ماسون مونت، كاي هافيرتز .

خط الهجوم: لوكاكو.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2021

يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2021 فريق وست هام يونايتد بستة نقاط وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني من الترتيب فريق تشيلسي برصيد 6 نقاط، بينما يستضيف الريدز البلوز على ملعب أنفيلد وهو متواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ستة نقاط.

ملخص نتيجة ليفربول وتشيلسي

ستنطلق المباراة بعد قليل في موعدها المقرر، وسنتابع معكم ملخص نتيجة ليفربول وتشيلسي الشوط الأول والثاني، ملخص نتيجة ماتش ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي، ويسعى كلا الفريقين في قمة الجولة الثالثة اليوم السبت إلى تحقيق الفوز من أجل اكتساب النقاط والتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.