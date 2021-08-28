وست هام يتعادل مع كريستال بالاس

وست هام يتعادل مع كريستال بالاستعادل كريستال بالاس مع مضيفه وست هام يونايتد 2 - 2 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشهدت باقي مباريات المرحلة فوز إيفرتون على برايتون 2 - صفر، وفوز ليستر سيتي على نوريتش سيتي 2 - 1،وتعادل أستون فيلا وبرينتفورد 1 - 1، ونيوكاسل وساثهامبتون بنتيجة2 - 2.

وتقدم وست هام عن طريق بابلو فورناليس في الدقيقة 39، قبل أن يدرك كونور غالاغر هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 58. وفي الدقيقة 68 سجل أنطونيو الهدف الثاني لويستهام، لكن غالاغر عاد مجددا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 70. ورفع ويستهام رصيده إلى سبع نقاط في صدارة ترتيب المسابقة مؤقتا، في انتظار باقي نتائج المرحلة، فيما حصد كريستال بالاس النقطة الثانية له في الموسم الجاري، عقب أن خسر المباراة الأولى أمام تشيلسي صفر - 3، قبل أن يتعادل سلبيا مع برينتفورد في المرحلة الثانية.

من جانبه فاز إيفرتون على مضيفه برايتون 2 - صفر. وسجل ديماري جراي الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 41، قبل أن يضيف دومينيك كالفيرت لوين الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ضربة جزاء. ورفع إيفرتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف، خلف ويستهام، فيما تجمد رصيد برايتون عند ست نقاط في المركز السابع.

وفاز ليستر سيتي على ضيفه نوريتش سيتي 2 - 1. وتقدم جيمي فاردي لفريق ليستر سيتي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك تيمو بوكي التعادل لنورويتش في الدقيقة 44 من ضربة جزاء. وفي الدقيقة 76 أضاف مارك ألبرايتون الهدف الثاني لليستر سيتي. ورفع ليستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، حيث كان قد افتتح الموسم بالفوز على وولفرهامبتون 1 - صفر، قبل أن يخسر في المرحلة الثانية أمام وست هام بنتيجة 1 - 4.

على الجانب الآخر يحتل نوريتش سيتي المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بدون رصيد من النقاط، بعدما خسر المباراة الثالثة على التوالي، حيث كان قد افتتح الموسم بالخسارة أمام ليفربول بنتيجة صفر - 3، قبل أن يخسر أمام حامل اللقب مانشستر سيتي بنتيجة صفر - 5.

وخطف ساوثهامبتون تعادلا صعبا من أرض مضيفه نيوكاسل بنتيجة 2 - 2. وتقدم كالوم ويلسون لنيوكاسل بالهدف الأول في الدقيقة 55، قبل أن يدرك محمد اليونسي التعادل لساوثهامتبون في الدقيقة 74. وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل آلان سانت ماكسيمين الهدف الثاني لنيوكاسل، إلا أن جيمس وارد سجل هدف التعادل لساوثهامبتون من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الثاني. ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر، فيما يحتل نيوكاسل، الذي حصد النقطة الأولى له هذا الموسم، المركز الخامس عشر.

وتعادل أستون فيلا مع ضيفه برينتفورد 1 - 1. وتقدم برينتفورد عن طريق إيفان توني في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك إيمليانو بونديا التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 13. ورفع أستون فيلا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع، وهو الفريق الصاعد حديثا لمصاف أندية الدوري الممتاز.

وكالات