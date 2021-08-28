مانشستر سيتي يسحق أرسنال بخماسية

مانشستر سيتي يسحق أرسنال بخماسيةضاعف مانشستر سيتي من مشاكل ضيفه أرسنال وفاز عليه بنتيجة كبيرة 5 - صفر، يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم سيتي عن طريق إيلكاي غندوغان في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 12. وفي الدقيقة 43 أضاف غابرييل جيسوس الهدف الثالث لسيتي، قبل أن يسجل زميله رودري الهدف الرابع في الدقيقة 53 وعند الدقيقة 84 اختتم فيران توريس مهرجان الأهداف، بتسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه.

وشهدت المباراة طرد السويسري غرانيت شاكا لاعب أرسنال في الدقيقة 35 بعد تدخله القوي على جواو كانسيلو لاعب سيتي.

وتلقى أرسنال الهزيمة الثالثة على التوالي الموسم الحالي، حيث خسر في المرحلتين الأولى والثانية أمام كل من برينتفورد وتشيلسي بنتيجة واحدة صفر - 2، قبل أن يواصل الانهيار أمام مانشستر سيتي، ليحتل المركز العشرين الأخير بدون رصيد من النقاط.

على الجانب الآخر رفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب في انتظار نهاية باقي منافسات المرحلة، حيث كان قد فاز في المرحلة الثانية على نوريتش سيتي 5- صفر، وذلك بعد أن بدأ الموسم بالخسارة في أرض مضيفه توتنهام صفر - 1.