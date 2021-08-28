فوز ساحق لبايرن ميونخ على هرتا برلين

فوز ساحق لبايرن ميونخ على هرتا برليناقتسمت فرق باير ليفركوزن وبايرن ميونخ وفرايبورغ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد أن حققت الفوز يوم السبت في المرحلة الثالثة من البوندسليغا.

واكتسح ليفركوزن مضيفه أوغسبورغ 4 -1 كما اكتسح بايرن ميونخ حامل اللقب ضيفه هرتا برلين 5 - صفر وتغلب فرايبورغ على مضيفه شوتغارت 3 - 2. وفي مباريات أخرى فاز ماينز على ضيفه غرويتر فورت 3 - صفر وكولن على مضيفه بوخوم 2 - 1 وتعادل انتراخت فرانكفورت مع مضيفه أرمينيا بيلفيلد 1 - 1.

ورفع ليفركوزن وبايرن وفرايبورغ رصيدهم إلى سبع نقاط في الصدارة لكن ليفركوزن يتفوق بفارق الأهداف. وعلى ملعب أليانز أرينا، تقمص القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك). وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي البافاري بهدفين دون رد عن طريق توماس مولر وليفاندوفسكي في الدقيقتين السادسة و35.

وفي الشوط الثاني أحرز الصاعد جمال موسيالا الهدف الثالث في الدقيقة 49 وتكفل ليفاندوفسكي بالهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 70 و84.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، تقدم ليفركوزن بهدفين عكسيين سجلهما إياغو أمارال وفلوريان نايديرليشنير لاعبا اوغسبورغ بالخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين الثالثة و14.

ورد اوغسبورغ بهدف عن طريق فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 30 لكن باتريك ستشيك أحرز الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 75 ثم سجل فلوريان فيرتز الهدف الرابع في الدقيقة 81.

وعلى ملعب مرسيدس بنز أرينا، تقدم فرايبورغ بهدفين عن طريق جيونغ وو يونغ في الدقيقتين الثالثة والتاسعة ثم أضاف لوكاس هويلير الهدف الثالث في الدقيقة 28. ورد كونستاتينوس مافروبانوس وحمادي الغديوي بهدفين لشتوتغارت في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وعلى ملعب راين إنريجي ، حسم كولن الفوز في اللحظات الأخيرة حيث جاء هدفي الفوز عن طريق لويس شاوب وتيم ليمبرلي في الدقيقتين 88 و90 قبل أن يرد سيمون زولر بهدف لبوخوم في الوقت بدل الضائع. ورفع كولن رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد بوخوم عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وعلى ملعب أوبل أرينا فاز ماينز على ضيفه فورت بثلاثة أهداف دون مقابل، عن طريق أندرسون لوكوكي وآدم شالاي وكيفين ستوغر في الدقائق 15 و18 و90. ورفع ماينز رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد فورت عند نقطة واحدة في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب شوكو أرينا، أفلت ارمينيا بيلفيلد من الهزيمة أمام فرانكفورت وتعادل معه بهدف لمثله. وتقدم فرانفكورت بهدف ينس بيتر هاوغي في الدقيقة 22 لكن باتريك فيمر أدرك التعادل لبيلفيلد قبل أربع دقائق من النهاية. ورفع ارمينيا بيلفيلد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر مقابل نقطتين لفرانكفورت في المركز الرابع عشر.