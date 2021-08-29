نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد التسجيل في منصة مدرستي التعليمية والدعم الفني madrasati في السعودية 2021/2022 في المقال التالي
مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2021/2022 يبحث الكثيرون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والمنصات التعليمية الإلكترونية عن آخر أخبار التعليم، وخصوصاً المنصات الحكومية الرسمية لذلك، كي يمكنهم متابعة أهم وآخر الأخبار التي تخص مواعيد بداية العام الدراسي الجديد، وكيفية التسجيل في منصة مدرستي madrasati التعليمية، والتي تعد أهم منصة تعليمية معتمدة حكومياً في المملكة العربية السعودية، والتي تشرف على إدارتها وزارة التربية والتعليم في المملكة، والتي تقدم خاصية التعليم للطلبة عن بعد، وفيما يلي سوف نقدم لكم بالتفصيل كل ما يخص منصة مدرستي التعليمية بالمملكة.
كيفية التسجيل في منصة مدرستي madrasati التعليمية
تعد منصة مدرستي التعليمية هي المنصة الرسمية للتعليم عن بعض والتي أعدتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتزويد المواطنين السعوديين من معلمين، وطلاب، وأولياء أمور بكل ما يخص منظومة التعليم السعودية، والتي يمكن التسجيل فيها لكل طالب من خلال هذا الرابط منصة مدرستي التعليمية ، والتي أعربت منذ بداية العام الدراسي الجديد في المملكة اليوم الأحد بتاريخ 23 من محرم لعام 1443، والموافق 29 من أغسطس لعام 2021.
منصة روضتي التعليمية بالسعودية 2021/2022
قد وفرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أيضاً منصة لطلبة، وطالبات، ومدرسي، وأولياء أمور مرحلة الروضة، والتي تسمى منصة روضتي التعليمية، والتي يمكن من خلالها معرفة كل ما يخص أخبار التعليم في هذه المرحلة بكافة المدارس والروضات الموجودة في مدن المملكة، وقد نصت الوزارة على أنه لا يمكن دخول أي طالب من أبواب المدرسة في العام الدراسي الجديد إلا بعد حصوله على جرعتي تطعيم (لقاح) الكورونا، والذي وفرته الحكومة السعودية لجميع طلابها قبل بداية هذا العام الدراسي.
كيفية التسجيل في منصة مدرستي madrasati
يمكن لكل طالب، ولي أمر، مدرس في التسجيل عبر منصة مدرستي التعليمية من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- أولا: الدخول على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية (الصفحة الرئيسية).
- ثانياً: قم بالنقر على أيقونة العودة إلى المدارس، ثم تسجيل جديد.
- ثالثاً: قم بتعبئة البيانات الخاصة بك.
- ثم قم بإدخال كود التحقيق.
- بعد ظهور اسم المستخدم على المنصة اضغط “ادخال”، واستقبل رسالة الجوال.
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