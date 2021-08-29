باريس سان جيرمان يتصدر الدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان يتصدر الدورى الفرنسىحقق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على مضيفه فريق ستاد ريمس، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب "أوجيست دولون" ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021-2022.

وبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة من على مقاعد بدلاء فريق باريس سان جيرمان، قبل أن يشارك في الدقيقة 66 بديلا للبرازيلي نيمار.

ويعد ظهور ميسي اليوم مع باريس سان جيرمان هو الأول للبرغوث الأرجنتيني، بعد انضمامه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية فى صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ناديه السابق برشلونة الإسباني.

أحرز كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الأول من ضربة رأس في الدقيقة 16، بعد عرضية متقنة من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وهو ثاني أهداف مبابي من ضربات رأس على التوالي، بعد أن كان قد سجل من آخر رأسية في عام 2017 وقت أن كان لاعبا في موناكو.

وسيطر باريس سان جيرمان على معظم مجريات أحداث الشوط الأول، فيما شكل ستاد ريمس خطورة كبيرة من الهجمات المرتدة.

في الشوط الثاني، ألغى حكم المباراة هدفا لفريق ستاد ريمس في الدقيقة 51 سجله اللاعب مارشال مونيتسي بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أشارت على وجود تسلل.

وعاد النجم كيليان مبابي ليسجل هدف باريس سان جيرمان الثاني في الدقيقة 63 إثر تمريرة رائعة من المغربي أشرف حكيمي.

وبدأ كيليان مبابي اللقاء أساسيا، على الرغم من الغموض حول احتمالية انتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، والذي سيغلق أبوابه في نهاية الشهر الجاري.

ويتلك النتيجة يحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في جميع مواجهاته الأربعة، فيما يتواجد ستاد ريمس في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

(اليوم السابع)

