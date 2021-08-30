انت الان تتابع تفاصيل خبر صفقات بايرن ميونخ 2022 تكشف عن الأتفاق النهائي علي ضم سابيتسر مقابل 16 مليون يورو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صفقات بايرن ميونخ 2022 كشف اليوم عن أحدثها حيث أشارت تقارير صحفية إلي أن ميونخ أتفق مع لايبزيج من أجل التعاقد بصورة اساسية مع مارسيل سابيتسر اللاعب النمساوي في خط الوسط وذلك قبل يومين من غلق باب القيد الذي ينتهي مع نهاية شهر أغسطس الحالي وذلك للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية، وقالت سكاي سبورت أن البايرن قام بالاتفاق النهائي من أجل إنهاء صفقة سابيتسر لاعب وسط الملعب المدافع، وهو يبلغ من العمر 27 عاما وقالت شبكة سكاي سبورت أن الصفقة سيتم الإعلان عنها خلال ساعات بصورة رسمية، وتأتي تلك التقارير في الوقت الذي تواجد فيه سابيتسر خارج القائمة في المباراة التي عقدت بين لايبزيج وفولفسبورج والتي عقدت في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

صفقات بايرن ميونخ 2022

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي أشيع أن سابيتسر رفض عروضا من أندية توتنهام هوتسبير وليفربول الإنجليزيين، بالإضافة إلى إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين خلال الساعات الماضية، حيث يرغب في الانضمام إلي فريق بايرن ميونخ رغم تقديم ليفربول عرضا له ورفض أيضا لأن البايرن هو هدفه الحالي ورغبته الأولي رغم تقديم ليفربول عرضا أعلي من البايرن وصل إلي 22 مليون يورو، ولكن اللاعب رفض ، وقدم البايرن عرضا مقابل 16 مليون يورو فقط.

ميركاتو بايرن ميونخ 2021

وتكون أولي المباريات التي تجمع بين لايبزيج وفريق بايرن ميونخ هي التي تقام في الجولة الرابعة من الدوري الالماني وذلك يوم 11 سبتمبر 2021 وذلك بعد فترة من التوقف الدولي وهي ستكون أولي مباريات اللاعب سابيستر مع البايرن، وقد خاض اللاعب سابيتسر 229 مباراة مع لايبزيج في مختلف المسابقات، وأستطاع تسجيل 52 هدفا وصنع 42 آخرين.

ترتيب الدوري الألماني 2021

ويلعب البايرن في الدوري الألماني في المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني وخاض 3 مباريات حتي الان وفاز في مبارتان وتعادل في واحدة وله 7 نقاط، بينما في الصدارة فريق فولفسبورج الذي خاض 3 مباريات فاز فيهم وله 9 نقاط، بينما يلعب ليفركوزن في المركز الثاني وخاض 3 مباريات فاز في 2 وتعادل في مباراة واحدة وله 7 نقاط، وفي المركز الرابع فرايبورغ برصيد 7 نقاط، ودورتموند في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.