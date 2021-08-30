نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات وآخر الأخبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر وأنجولا ، يستعد المنتخب المصري لكرة القدم لضربة البداية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، والمؤهلة لـ مونديال قطر 2022 ، حيث تشهد الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالتصفيات، والتي تقام بعد غدٍ الأربعاء، انطلاق 6 مباريات، تبدأ بمواجهة إفريقيا الوسطى والرأس الأخضر، وتنتهي بـ لقاء ليبيا والجابون.

حيث يستضيف ملعب ستاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، مساء بعد غدٍ الأربعاء، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع منتخبا أنجولا ومصر ، والذين سبق لهما المشاركة في المونديال، وتأتي المباراة في إطار المجموعة السادسة التي تضم إلى جانب المنتخبين المصري والأنجولي فريقا ليبيا والجابون.

في السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات حول مواجهة مصر وأنجولا وآخر أخبار واستعدادات المنتخبين وموعد المباراة والقنوات الناقلة، إضافة لـ تاريخ المواجهات.

كواليس وآخر أخبار مباراة مصر وأنجولا

نستهل تغطيتنا لأحداث اللقاء المرتقب الذي يجمع منتخبا مصر وأنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بآخر أخبار الفريقين واستعداداتهما للمواجهة القوية في ضربة البداية الهامة لكلا المنتخبين.

منتخب مصر

البداية مع مستضيف اللقاء، حيث منتخب مصر لكرة القدم ، والذي يسعى لتسجيل نتيجة إيجابية في الجولة الافتتاحية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، من أجل مشاركة ثالثة وثانية على التوالي في المونديال العالمي، الذي يُقام للمرة الأولى في الوطن العربي، بالإضافة إلى تعويض نكسة مونديال روسيا 2018 .

هذا ومن أخبار منتخب مصر حيث أُعلنت قبل ساعات قائمة منتخب مصر لمباراتي أنجولا والجابون في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات مونديال قطر 2022 ، والتي ضمت 27 لاعبًا، تحسبًا لاستبعاد صلاح والنني من المشاركة بقررات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والحكومة البريطانية بسبب جائحة كورونا .

كما أجريت مسحة على لاعبي منتخب الساجدين للاطمئنان على خلو أفراد الفريق والجهازين الفني والإداري من أعراض فيروس كورونا المستجد.

وأجرى تماسيح النيل تدريبًا مفتوحًا سُمح خلاله لوسائل الإعلام بالمتابعة لمدة ¼ ساعة، قبل أن يتم استئنافه بشكل مغلق لاحقًا.

من جانبه، قال حسام البدري المدير الفني للفراعنة أن الفريق يبدأ يوم الأربعاء حلمًا جديدًا، نحو تأهل ثالث إلى مونديال كأس العالم 2022 ، وذلك بعد النجاح في مهمة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 .

وأكد البدري على ثقته في قدرة اللاعبين وتفائله بتصدر مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في نهاية الجولات الست، التي تنطلق بعد غدٍ الأربعاء.

وأشار مدرب الفراعنة إلى صعوبة مواجهتي أنجولا والجابون، واللتين تأتي بعد نهاية موسم طويل وماراثوني، خصوصًا على المستوى المحلي، موضحًا أن الشهر المقبل وما تشهده من مواجهتين مع المنتخب الليبي الشقيق في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات سيكون أفضل، نظرًا لطول فترات الراحة بعد انتهى الموسم.

وأشاد مدرب النادي الأهلي المصري ولاعبه السابق على تحرك الجبلاية من أجل سرعة انضمام محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني نجم وسط أرسنال الإنجليزي ، إلى الجولة الثانية من التصفيات حيث مواجهة الجابون، بعدما تعذر لحقاهما بلقاء أنجولا الافتتاحي.

منتخب أنجولا

بروح مونديال ألمانيا 2006 ، يخوض المنتخب الأنجولي لكرة القدم ، غمار المشاركة العاشرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، والتي أسفرت عن تأهل وحيد إلى كأس العالم كما أسلفنا.

هذا ولا تتوافر الكثير من المعلومات حول المنتخب الأنجولي، وحتى عبر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم الأنجولي الذي يشتمل على عددٍ من الأخبار الخاص بالنجم الأنجولي الأسطورة باولو أنطونيو ألفيس والذي شارك مع منتخب بلاده في بطولتي كأس الأمم الأفريقية 1996 في جنوب أفريقيا ، و كأس الأمم الأفريقية 1998 في بوركينا فاسو ، والذي توفي في 17 أغسطس الجاري.

ونشر الاتحاد الأنجولي لكرة القدم برقيات التعازي من رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إضافة إلى رسالة تعزية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

منتخب مصر وكأس العالم

أما عن تاريخ المنتخب المصري لكرة القدم مع كأس العالم، فهو يبدأ في نسخة 1934 التي استضافتها المكسيك، والتي ودعها من الدور الأول، حيث كان نظام البطولة حينها هو خروج المغلوب، وخسر الفراعنة حينها أمام المجر بنتيجة (4-2).

وفي مشاركته الثانية، في مونديال 1990 والذي احتضتنه إيطاليا، إذ ودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات، حيث لعب ضمن المجموعة السادسة التي ضمت منتخبات إنجلترا وجمهورية إيرلندا وهولندا (بطلة يورو 1988)، حيث تعادل المنتخب المصري سلبيًا مع إيرلندا في الجولة الأولى، كما تعادل إيجابيًا في الجولة الثانية مع الطواحين الهولندية (1-1)، قبل أن يخسر من منتخب الأسود الثلاثة بهدف نظيف في المرحلة الثالثة والأخيرة.

أما في المشاركة الثالثة والأخيرة، فكانت الأسوأ قياسًا بالمشاركتين الأوليين، وذلك في كأس العالم 2018 روسيا ، حيث خسر منتخب الساجدين في جميع مواجهاته، أمام منتخبات أوروجواي (0-1) ثم روسيا (1-3)، وأخيرًا السعودية (1-2).

منتخب أنجولا وكأس العالم

بعد نجاحه في التأهل كأس العالم 2006 في ألمانيا، عن المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات نيجيريا والجزائر إضافة إلى زمبابوي والجابون وروندا، حيث تأهل الغزلان السوداء بفارق المواجهات المباشرة، إلا أن الإخفاق كان حليف الأنجوليين في مشاركتهم الأولى في العرس العالمي الكبير.

وخاض المنتخب الأنجولي غمار مونديال 2006 ضمن المجموعة الرابعة، التي ضمت فرق البرتغال والمكسيك وإيران، حيث خسر ممثل أفريقيا في الجولة الأولى أمام البرتغال بهدف نظيف، قبل أن يتعادل سلبيًا في الجولة الثانية مع المكسيك، كما تعادل إيجابيًا (1-1) مع المنتخب الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة، ليودع الأخيرين المونديال.

تاريخ مواجهات مصر وأنجولا

تاريخيًا، جمعت منتخبا مصر وأنجولا (في مختلف الأعمار السنية) 5 مواجهات من قبل، تمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في 3 مواجهات، فيما خيم التعادل على لقاءين للمنتخبين الأفريقيين.

وجاءت تفصيلات المواجهات التاريخية بين مصر وأنجولا كما هو موضح بالصورة أدناه:

موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مباراة أنجولا ومصر في تصفيات كأس العالم، مساء بعد غدٍ الأربعاء، عند العاشرة ( 10 م ) بتوقيت السعودية ، التاسعة ( 9 م ) بتوقيت القاهرة ، السابعة ( 7 م ) بتوقيت جرينتش.

ولم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FiFa ) حتى الآن حكم مواجهة الفراعنة والغزلان السوداء ، وسيتم الإعلان عنه في حينه.

وستنقل فضائية أون سبورت الفضائية المصرية فعاليات اللقاء، والتي تبث من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات ، كما تنقل فضائية Sport TV5 Potugal وقناة FIFATV Youtube أحداث المباراة.

ولم يُعلن حتى الآن عن المعلق الرياضي المخصص للتعليق على أحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على أبرز وأهم المعلومات بشأن مباراة مصر وأنجولا في الجولة الافتتاحية من المرحلة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 ، إضافة إلى آخر أخبار المنتخبين من مصادرهما الرسمية، وكذلك تاريخ مواجهات الفريقين، و موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة.