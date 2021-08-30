نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مباراة السعودية وفيتنام تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وفيتنام هي مباراة ينتظرها كافة جماهير كرة القدم السعودية والآسيوية من كل حدب وصوب من أجل متابعة مباراة السعودية وفيتنام والتي تعد هي أول مباريات المنتخب السسعودي في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر، حيث تعتبر مباريات هذه المرحلة من التصفيات الآسيوية هي المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022.

مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

وكانت قرعة تصفيات آسيا قد أوقعت المنتخب السعودي بالمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهايات كأس العالم قطر 2022، حيث تضم مجموعة المنتخب السعودي منتخبات: اليابان، وأستراليا، والصين، وعمان، وفيتنام، وقد حددت القرعة أن أول مباراة سيخوضها المنتخب السعودي في مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بهذه المجموعة ستكون أمام المنتخب الفيتنامي.

السعودية وفيتنام

ويدخل المنتخب السعودي هذه المباراة أمام منتخب فيتنام من أجل حصد النقاط الثلاثة، والمنافسة من البداية على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية، حيث يأمل جماهير المنتخب السعودي حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 قبل نهاية مشوار التصفيات، والدخول إلى المحلق أو حتى الإخفاق في التأهل لبطولة كأس العالم.

موعد مباراة السعودية وفيتنام

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وفيتنام يوم الخميس الموافق الثاني من شهر سبتمبر من العام الجاري 2021، حيث ستقام مباراة المنتخب السعودي القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم على ملعب مرسول بارك، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام

وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية ضد فيتنام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا مساء يوم الخميس، وذلك من خلال شاشة قناة SSC السعودية، والتي تم إطلاقها بداية من هذا الموسم الكروي في المملكة العربية السعودية من أجل تغطية كافة أحداث منافسات الدوري السعودي، ونقل كافة مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022.