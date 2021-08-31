ريال مدريد يحسم صفقة كامافينجا

ريال مدريد يحسم صفقة كامافينجاحسم نادي ريال مدريد، صفقة التعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط رين.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حسم ريال مدريد صفقة إدواردو كامافينجا، حيث وافق رين على عرض الميرنجي البالغ 31 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات".

وأضاف رومانو: "خضع كامافينجا أيضًا للكشف الطبي الليلة تمهيدًا للتوقيع مع ريال مدريد".

وتابع: "ستوقع الأندية اليوم على الأوراق الرسمية للصفقة، واللاعب الآن في طريقه إلى مدريد خلال صفقة بيع نهائي دون إعارة".

واختتم رومانو: "فضل كامافينجا التوقيع مع ريال مدريد على مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان".

وكان الشاب صاحب الـ18 عاما، هدفًا قديمًا لمجلس إدارة ريال مدريد، والذي ينتهي عقده مع رين في صيف 2022.

ويتميز إدواردو كامافينجا باللعب في مركز لاعب الوسط المدافع، كما سبق أن خاض 3 مباريات مع المنتخب الفرنسي الأول.

